Українські аптеки оштрафовані на понад 200 тисяч гривень за завищення цін на ліки

З початку березня 2025 року Держпродспоживслужба отримала 1156 скарг від громадян, щодо цін в аптеках. Це призвело до 44 перевірок, ході яких було виявлено порушення правил ціноутворення, за які підприємства були оштрафовані на загальну суму 213,4 тис. грн.

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Про це повідомляє пресслужба відомства.

Зазначається, що найбільше скарг було від мешканців м. Києва, Івано-Франківської, Хмельницької, Черкаської, Львівської, Полтавської, Тернопільської та Харківської областей.

Крім того, притягнуто до адміністративної відповідальності шляхом накладання штрафів на загальну суму 27 тис. гривень посадових осіб суб’єктів господарювання.

Як повідомляється, для контролю за цінами на лікарські засоби, територіальні відділення відомства щоденно проводять моніторинг. Наразі було здійснено 18,6 тис. спостережень за коливаннями цін.

"Держпродспоживслужба, Міністерство охорони здоров'я України та Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками продовжують роботу на підвищення прозорості ціноутворення та запобігання маніпуляціям із вартістю лікарських засобів на українському ринку", - йдеться в повідомленні.

Також нагадується, що з 1 березня 2025 року Держпродспоживслужба відновила проведення перевірок в аптечних закладах щодо дотримання встановлених цін на лікарські засоби.

З 1 березня ціни в аптеках мали знизитися на 30%

12 лютого Рада Нацбезпеки та оборони на засіданні ухвалила рішення щодо цін на ліки для їх здешевлення. Президент України Володимир Зеленський увів в дію рішення РНБО "Про додаткові заходи щодо забезпечення доступності лікарських засобів для українців".

Планувалося обмежити максимальну торговельну націнку для аптек – не більше 35% для безрецептурних препаратів і регресивну шкалу для рецептурних. Також фармкомпанії вже зобов'язалися знизити ціни на найбільш популярні препарати на 30%.

Раніше Зеленський заявляв про необхідність конкретних рішень для більшої доступності цін на ліки для українців в аптеках. У разі відсутності таких - він пообіцяв кадрові рішення.