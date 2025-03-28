Украинские аптеки оштрафованы более чем на 200 тысяч гривен за завышение цен

С начала марта 2025 года Госпродпотребслужба получила 1156 жалоб от граждан относительно цен в аптеках. Это привело к 44 проверкам, в ходе которых было выявлено нарушение правил ценообразования, за которые предприятия были оштрафованы на общую сумму 213,4 тыс. грн.

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Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что больше жалоб было от жителей г. Киева, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Черкасской, Львовской, Полтавской, Тернопольской и Харьковской областей.

Кроме того, привлечены к административной ответственности путем наложения штрафов на общую сумму 27 тыс. гривен должностных лиц субъектов ведения хозяйства.

Как сообщается, для контроля за ценами на лекарственные средства территориальные отделения ведомства ежедневно проводят мониторинг. В настоящее время было осуществлено 18,6 тыс. наблюдений за колебаниями цен.

"Госпотребслужба, Министерство здравоохранения Украины и Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками продолжают работу на повышение прозрачности ценообразования и предотвращения манипуляций со стоимостью лекарственных средств на украинском рынке", — говорится в сообщении.

Также напоминается, что с 1 марта 2025 Госпродпотребслужба возобновила проведение проверок в аптечных заведениях относительно соблюдения установленных цен на лекарственные средства.

С 1 марта цены в аптеках должны были снизиться на 30%.

12 февраля Совет Нацбезопасности и обороны на заседании принял решение о ценах на лекарства для их удешевления. Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО "О дополнительных мерах по обеспечению доступности лекарственных средств для украинцев".

Планировалось ограничить максимальную торговую наценку для аптек – не более 35% безрецептурных препаратов и регрессивную шкалу для рецептурных. Также фармкомпании уже обязались снизить цены на наиболее популярные препараты на 30%.

Ранее Зеленский заявлял о необходимости конкретных решений для большей доступности цен на лекарства для украинцев в аптеках. В случае отсутствия таковых – он пообещал кадровые решения.