С сегодняшнего дня дешевеет лекарство: препараты, на которые снижены цены

Украинские фармацевтические компании снизят цены более чем на 200 лекарственных препаратов, и эти изменения начнут действовать уже с марта 2025 года. Это решение стало возможным при принятии правительством новых регуляций, направленных на обеспечение прозрачного ценообразования и честной конкуренции на рынке медикаментов.

В частности, введены механизмы государственного регулирования цен, касающиеся как оптовой, так и розничной торговли лекарственными средствами, сообщает "Правительственный портал".

Установлены предельные надбавки:

Дистрибьюторы не могут насчитывать более 8% от оптово-отпускной цены препаратов.

Розничные прибавки для лекарств, включенных в Национальный перечень основных лекарственных средств и рецептурных препаратов, будут составлять от 10% до 25% в зависимости от их стоимости.

Для безрецептурных препаратов розничная наценка не будет превышать 35% закупочной цены.

Глава Госпродпотребслужбы Сергей Ткачук подчеркнул, что установление справедливых цен на лекарства является приоритетной задачей президента Владимира Зеленского. Уже с 1 марта инспекторы начнут проверять аптеки соблюдения новых ценовых ограничений.

Кроме того, возобновляются плановые и внеплановые проверки компаний, занимающихся оптовой и розничной торговлей медикаментами. Контроль будет жестким, а за нарушение предусмотрена ответственность.

Также правительство четко определило понятие оптово-отпускной цены, что должно обеспечить справедливые условия работы для бизнеса в условиях военного положения.

Граждане, которые выявят завышенные цены на лекарства, могут обращаться в Госпродпотребслужбу с соответствующими доказательствами – чеками, квитанциями или фотографиями ценников. Это позволит принять меры по недобросовестным продавцам в соответствии с действующим законодательством.

Какое лекарство подешевеет

Первоначально появилось правительственное постановление, согласно которому цены на 100 видов самых популярных лекарств должны снизиться на 30% уже с 1 марта.

Впоследствии в список добавили еще 100 позиций. На часть этого лекарства цены должны снизиться с марта, на часть — с апреля.

Анонсированное снижение цен на вторую сотню – 10-50%.

Как объяснял министр здравоохранения Виктор Ляшко, эти препараты избрали проанализировав объемы продаж и популярность по итогам 2024 года. Правда, среди наименований около 10 видов аскорбиновой кислоты с разными вкусами и капли для носа "Нафтизин".

Что касается остальных препаратов, то ситуация пока не определена. Ибо, хотя и Верховная Рада приняла закон 11493, который, по мнению правительства, должен изменить цены на лекарства, его еще не подписал президент.

Украинские производители, дистрибьюторы и аптеки договорились о снижении цен на лекарства

Фармацевтическая отрасль Украины шагнула в направлении удешевления лекарственных средств. Участники общественного союза "Ассоциация представителей аптечных заведений Украины" подписали декларацию о взаимодействии, которое предусматривает снижение стоимости медикаментов для населения. Документ уже передан в Министерство здравоохранения Украины.

Производители, дистрибьюторы и аптечные сети обязуются синхронно просмотреть ценовую политику, чтобы удешевить медикаменты для потребителей.

В то же время бизнес предупреждает о дестабилизации на фармацевтическом рынке, связанной с принятием данного проекта закона №11493, радикально изменяющего регулирование фармацевтического рынка. В ЕБА отмечают, что нормы документа не только идут в разрез с курсом по внедрению европейских практик и содержат существенную угрозу стабильному функционированию фармацевтического рынка и, как результат, ставят под существенный риск возможности обеспечить необходимое лечение для пациентов.

Фармбизнес призывает Владимира Зеленского ветировать закон.