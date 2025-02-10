Украинские производители, дистрибьюторы и аптеки договорились о снижении цен на лекарства

Фармацевтическая отрасль Украины шагнула в направлении удешевления лекарственных средств. Участники общественного союза "Ассоциация представителей аптечных заведений Украины" подписали декларацию о взаимодействии, которая предусматривает снижение стоимости медикаментов для населения. Документ уже передан в Министерство здравоохранения Украины.

Об этом идет речь на сайте союза.

Представители рынка отмечают, что подписание декларации является ответом на государственные инициативы по улучшению экономической ситуации в стране.

В тексте декларации говорится, что ее участники руководствуются принципами социальной ответственности бизнеса и поддерживают решение Совета национальной безопасности и обороны Украины, принятое 4 февраля 2025 года, направленное на гарантирование экономической устойчивости государства и усиление контроля в финансовой сфере. Документ вступил в силу после подписания указа президента №69/2025.

Как будет происходить снижение цен

Главной целью декларации является обеспечение доступности лекарственных средств для граждан Украины путем снижения цен на всех уровнях реализации – от производителя до конечной продажи в аптеках. Производители, дистрибьюторы и аптечные сети обязуются синхронно просмотреть ценовую политику, чтобы удешевить медикаменты для потребителей.

Согласно положениям декларации, национальные фармацевтические компании снижают отпускные цены на зарегистрированные лекарственные средства, которые представлены в аптеках Украины. Процент снижения должен быть средним по всему ассортименту предприятия по сравнению с уровнем цен, действовавшим по состоянию на 1 января 2025 года. Дистрибьюторы, в свою очередь, соглашаются снизить оптовые цены, применяя скидку, пропорциональную той, которую предоставляют производители.

Это позволит обеспечить снижение цен на всех этапах поставок медикаментов. Аптечные заведения также обязуются пересмотреть розничную стоимость препаратов, чтобы конечный потребитель мог приобрести их по более выгодной цене. Скидка должна применяться в соответствии с изменениями, введенными изготовителем и дистрибьютором.

Ожидается, что такое взаимодействие между всеми участниками рынка позволит достичь кумулятивного эффекта и снизить стоимость украинских лекарственных средств для населения. Снижение цен будет распространяться на препараты, которые будут выпущены в продажу после вступления в силу этой декларации.

Дополнительные обязательства

Участники договоренностей обязались не допускать скрытого повышения цен или манипуляций с поставками, которые могут нивелировать достигнутые договоренности. Декларация также предусматривает меры по равномерному распределению лекарственных средств между регионами, чтобы жители всех областей могли получить доступ к более дешевым препаратам.

Если любая сторона нарушит взятые на себя обязательства, другие участники имеют право обратиться в профессиональные ассоциации и рыночные регуляторы с требованием пересмотра участия нарушителя в инициативе. Фармотрасль также выразила готовность к общественному контролю и сотрудничеству с антимонопольными органами по недопущению злоупотреблений.

Декларация вступает в силу 1 марта 2025 года. Условия ее выполнения будут регулярно пересматриваться на встречах участников рынка, подписавших этот документ. Другие компании, готовые присоединиться к инициативе, могут сделать это путем подписания соответствующего приложения к декларации.

Юридические аспекты вопроса

Кроме пересмотра ценовой политики, подписанты документа обратились в Верховную Раду Украины и Кабинет Министров с просьбой на законодательном уровне урегулировать вопросы, касающиеся реализации лекарственных средств. Они предложили принять правительственное постановление, определяющее перечень запрещенных услуг, связанных с рекламой, маркетингом и продвижением медикаментов в сфере розничной торговли.

Они выступили за согласование украинского законодательства с европейскими нормами в фармацевтической сфере. В частности, они настаивают на гармонизации украинских законов с Директивой 2001/83/ЕС, которая будет способствовать более быстрому выходу на рынок генерических и биоподобных препаратов после истечения срока действия патентной защиты.

Фармотрасль подчеркивает, что предложенные мероприятия помогут не только снизить цены на лекарства, но и обеспечить стабильность украинского рынка лекарственных средств, что является важным шагом для улучшения доступности медикаментов для граждан.

Зеленский требует нормировать цены на лекарства

Также сегодня президент Владимир Зеленский анонсировал заседание СНБО по ценам на лекарства.

"Цены абсолютно неадекватны. Аптечные сети и производители должны дать более комфортные условия нашим людям. Мы готовим заседание СНБО по этому поводу и очень конкретные предложения в интересах наших людей, чтобы снизить цены", — сказал президент.

Он добавил, что уже провел совещание на эту тему с премьер-министром, первой вице-премьер-министром и министром здравоохранения.

Напомним, 6 февраля Зеленский заявил о необходимости конкретных решений для большей доступности цен на лекарство для украинцев в аптеках. В случае отсутствия таковых – он пообещал кадровые решения.