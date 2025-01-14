Кто на самом деле формирует цены на лекарства и выигрывает от новых правил на фармрынке

В Украине обсуждается законопроект №11493 об упрощении государственной регистрации лекарственных средств для централизованных закупок. Документ, как предостерегают эксперты, может привести к значительному удорожанию лекарств и их дефициту, особенно в регионах прифронтовых.

Учитывая многочисленные оговорки от участников рынка, Комитет Верховной Рады по вопросам здоровья нации совместно с Минздравом принял решение отложить рассмотрение проекта, по предварительной информации, на начало года для дополнительной обработки.

Предыдущие консультации в Министерстве здравоохранения показали тревожную тенденцию: предложенные изменения поддерживает только один участник рынка – крупный отечественный производитель, в течение военного времени повысивший цены на свою продукцию почти на 90%.

Какие риски несет законопроект и как это может повлиять на доступность лекарств для пациентов?

Ко второму чтению законопроекта предлагаются четыре ключевых изменения: ограничение поставок лекарств одному дистрибьютору до 20% от общего объема продукции производителя, введение обязательных закупок через электронный каталог (не имеющий аналогов в странах ЕС), запрет механизмов обратной корректировки цены после продажи препаратов и установление 7-процентного ограничения на маркетинговые договоры.

"Эти изменения могут привести к дефициту лекарств и нарушению отлаженных механизмов поставки, особенно в отдаленных регионах", – предупреждают эксперты отрасли.

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Структура ценообразования и роль производителя

Законодатели обосновывают введение изменений ростом бедности населения и необходимостью предотвратить дальнейший рост цен на лекарства. Однако эксперты указывают на обратное: предлагаемые нововведения могут привести не к удешевлению лекарства, а наоборот – к их дефициту и удорожанию.

Украинский экономист, финансовый аналитик Алексей Кущ подчеркивает , что ключевое ценовое влияние оказывают импортеры лекарств и производители. Анализ структуры формирования цен показывает, что 71,8% конечной стоимости формирует производитель, аптечная составляющая составляет 22,3%, а дистрибьюторская – 5,9%. При этом украинские аптеки работают с самой низкой в регионе наценкой – 14% против 16-20% в соседних странах.

По мнению Олега Климова, главы правления ОО "Всеукраинская фармацевтическая палата", государство должно согласовывать цену на лекарства именно с производителем. Это позволит всем участникам рынка четко понимать, по какой цене препарат выходит на рынок.

Кроме того, предложенные изменения могут иметь серьезные последствия и для международного сотрудничества, подчеркнул Виталий Кулик, директор Центра исследований проблем гражданского общества.

"Если будет принято решение об административном регулировании наценок на все препараты, то это ударит по представительствам иностранных производителей медпрепаратов, осуществляющих продвижение современного высококачественного лекарства в Украине. Ежегодно они платят более 300 млн грн налогов в наш бюджет. Борьба за открытие этих представительств в Украине тянулась три года. А сейчас что, закрывать?”, – отметил он.

Анализируя возможные пути решения, эксперт указывает, что наиболее эффективной будет оптимизация доходов крупных фармпроизводителей.

"Тем более, что, например, фармгигант "Дарница" по его доступным в интернете отчетам, каждый год войны увеличивает отпускные цены на некоторую свою продукцию чуть ли не вдвое", — подчеркнул Виталий Кулик.

Политический аналитик Валентин Гладких тоже предостерегает : из-за опрометчивых шагов может быть разрушена бесперебойная работа аптек, а следствием станет ограничение доступа и рост цены.

”Может возникнуть дефицит, может ли вернуться спекуляция, когда начнут торговать "из-под пола". Поэтому, разделяя обеспокоенность таким важным и чувствительным вопросом, как цены на лекарства и медицинские препараты, я одновременно боюсь, чтобы это не превратилось в выяснение политических отношений», – подчеркнул Валентин Гладких.

Фото: Pixabay

Особенности украинского фармрынка

Принятие законопроекта публично поддерживает только один из крупнейших отечественных производителей – фармкомпания "Дарница", в частности, отмечая чрезмерное количество аптек. Однако, хотя в Украине действительно работает больше аптек на душу населения, чем в некоторых странах ЕС, это обеспечивает лучшую доступность лекарств для пациентов. .

Важно понимать, что развитая аптечная сеть сформировалась в соответствии с потребностями потребителей, самостоятельно заботящихся о своем здоровье из-за отсутствия развитой системы реимбурсации и медицинского страхования. Более 85% лекарственных средств реализуется именно через розничную торговлю, то есть пациенты покупают лекарство самостоятельно.

Конкуренция между аптеками работает в интересах пациентов. Чем больше точек продаж, тем удобнее для пациентов выбирать ближайшую с лучшими ценами и сервисом. Аптеки конкурируют в основном за счет сервиса и доступности, поскольку их возможность влиять на цену ограничена установленными наценками.

Фактически розничная сеть обеспечивает то, что государство пока не может предложить через программы реимбурсации – широкий доступ населения к необходимым лекарствам.

Альтернативные пути улучшения доступности лекарства

Елена Ситенок, менеджер Комитета по здравоохранению Европейской Бизнес Ассоциации (European Business Association — EBA), отмечает , что в Украине реимбурсируется в 30 раз меньше препаратов, чем в странах ЕС. Кроме того, 26 из 27 государств-членов ЕС, а также Британия и Швейцария, не регулируют цены на свободном рынке. Регулирование происходит исключительно в программах, в финансировании которых участвует государство. Поэтому профессиональные ассоциации предлагают сосредоточиться на:

• Расширенные программы реимбурсации "Доступные лекарства"

• Внедрение современных стандартов лечения

• Развитие системы оценки медицинских технологий

• Включение необходимых лекарств в стандарты предоставления помощи НСЗУ

Что дальше?

Поиск оптимального решения по регулированию фармрынка требует взвешенного подхода и учета всех сторон – от производителей до конечных потребителей. В этом контексте отраслевые эксперты отмечают необходимость конструктивного диалога между властью и бизнесом, ответственного подхода к регулированию и противодействию монополизации рынка и недобросовестному лоббизму.

С этим согласны как министр здравоохранения Виктор Ляшко, так и председатель Комитета ВР по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий . Собственно благодаря их решению отложили рассмотрение законопроекта на январь, чтобы детально рассмотреть замечания от всех игроков рынка и профессиональных ассоциаций.

В конце концов лучшим регулятором цен всегда была и остается конкуренция – как между производителями, так и между аптечными сетями. А задача государства – создать прозрачные правила игры и обеспечить равные возможности для всех участников рынка, демонстрируя зрелый и ответственный подход к регулированию отрасли.