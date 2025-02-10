Українські виробники, дистриб’ютори та аптеки домовилися про зниження цін на ліки

Фармацевтична галузь України зробила крок у напрямку здешевлення лікарських засобів. Учасники громадської спілки "Асоціація представників аптечних закладів України" підписали декларацію про взаємодію, яка передбачає зниження вартості медикаментів для населення. Документ вже передано до Міністерства охорони здоров’я України.

Про це йдеться на сайті спілки.

Представники ринку наголошують, що підписання декларації є відповіддю на державні ініціативи щодо покращення економічної ситуації в країні.

У тексті декларації зазначено, що її учасники керуються принципами соціальної відповідальності бізнесу та підтримують рішення Ради національної безпеки і оборони України, ухвалене 4 лютого 2025 року, яке спрямоване на гарантування економічної стійкості держави та посилення контролю у фінансовій сфері. Документ набув чинності після підписання відповідного указу президента України №69/2025.

Як відбуватиметься зниження цін

Головною метою декларації є забезпечення доступності лікарських засобів для громадян України шляхом зниження цін на всіх рівнях реалізації – від виробника до кінцевого продажу в аптеках. Виробники, дистриб’ютори та аптечні мережі зобов’язуються синхронно переглянути цінову політику, щоб здешевити медикаменти для споживачів.

Згідно з положеннями декларації, національні фармацевтичні компанії знижують відпускні ціни на всі зареєстровані лікарські засоби, які представлені в аптеках України. Відсоток зниження має бути середнім по всьому асортименту підприємства, у порівнянні з рівнем цін, що діяв станом на 1 січня 2025 року. Дистриб’ютори, у свою чергу, погоджуються зменшити оптові ціни, застосовуючи знижку, пропорційну тій, яку надають виробники.

Це дасть можливість забезпечити зниження цін на всіх етапах постачання медикаментів. Аптечні заклади також зобов’язуються переглянути роздрібну вартість препаратів, щоб кінцевий споживач міг придбати їх за вигіднішою ціною. Знижка має застосовуватися відповідно до змін, запроваджених виробником та дистриб’ютором.

Очікується, що така взаємодія між усіма учасниками ринку дозволить досягти кумулятивного ефекту та зменшити вартість українських лікарських засобів для населення. Зниження цін поширюватиметься на препарати, які будуть випущені у продаж після набрання чинності цієї декларації.

Додаткові зобов’язання

Учасники домовленостей взяли на себе зобов’язання не допускати прихованого підвищення цін або маніпуляцій з постачанням, які можуть нівелювати досягнуті домовленості. Декларація також передбачає заходи щодо рівномірного розподілу лікарських засобів між регіонами, щоб жителі всіх областей могли отримати доступ до дешевших препаратів.

Якщо будь-яка сторона порушить взяті на себе зобов’язання, інші учасники мають право звернутися до професійних асоціацій та ринкових регуляторів з вимогою перегляду участі порушника в ініціативі. Фармгалузь також висловила готовність до громадського контролю та співпраці з антимонопольними органами для недопущення зловживань.

Декларація набирає чинності з 1 березня 2025 року. Умови її виконання будуть регулярно переглядатися на зустрічах учасників ринку, які підписали цей документ. Інші компанії, які готові долучитися до ініціативи, можуть зробити це шляхом підписання відповідного додатку до декларації.

Юридичні аспекти питання

Окрім перегляду цінової політики, підписанти документа звернулися до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів з проханням на законодавчому рівні врегулювати питання, що стосуються реалізації лікарських засобів. Вони запропонували ухвалити урядову постанову, яка визначатиме перелік заборонених послуг, пов’язаних із рекламою, маркетингом та промоцією медикаментів у сфері роздрібної торгівлі.

Також вони виступили за узгодження українського законодавства з європейськими нормами у фармацевтичній сфері. Зокрема, вони наполягають на гармонізації українських законів із Директивою 2001/83/ЄС, яка сприятиме швидшому виходу на ринок генеричних та біоподібних препаратів після завершення терміну дії патентного захисту.

Фармгалузь наголошує, що запропоновані заходи допоможуть не лише знизити ціни на ліки, а й забезпечити стабільність українського ринку лікарських засобів, що є важливим кроком на шляху до покращення доступності медикаментів для громадян.

Зеленський вимагає внормувати ціни на ліки

Також сьогодні президент Володимир Зеленський анонсував засідання РНБО щодо цін на ліки.

"Ціни абсолютно неадекватні. Аптечні мережі та виробники повинні дати більш комфортні умови нашим людям. Ми готуємо засідання РНБО щодо цього і дуже конкретні пропозиції в інтересах наших людей, щоб знизити ціни", — сказав президент.

Він додав, що вже провів нараду на цю тему із прем'єр-міністром, першою віцепремʼєр-міністеркою та міністром охорони здоров’я.

Нагадаємо, 6 лютого Зеленський заявив про необхідність конкретних рішень для більшої доступності цін на ліки для українців в аптеках. У разі відсутності таких - він пообіцяв кадрові рішення.