Зеленський вимагає внормувати ціни на ліки в аптеках

Президент Володимир Зеленський заявив про необхідність конкретних рішень для більшої доступності цін на ліки для українців в аптеках. У разі відсутності таких - він пообіцяв кадрові рішення.

Про це Зеленський розповів у відеозверненні.

Якщо рішень для доступності ліків не буде, будуть кадрові

"Треба підтримати фінансову стійкість кожної української сім’ї, усіх наших громадян. Багато в чому це стосується цінових питань, зокрема на життєво важливі речі, такі як ліки. Те, що роблять із цінами деякі аптечні мережі, абсолютно неприпустимо. І це відповідальність уряду, конкретно – міністра охорони здоров’я, Антимонопольного комітету. Сьогодні я провів із ними нараду, і я втомився чекати відповідних пропозицій", - наголосив президент.

За його словами, потрібні конкретні рішення, які дадуть змогу зробити більш доступним захист здоров’я громадян.

"Якщо рішень для доступності ліків не буде, будуть кадрові рішення", - резюмував Зеленський.

Зауважимо, за підсумками 2024 року аптечні продажі лікарських засобів у 2024 році становили 151 млрд грн, що на 10,83% більше, ніж роком раніше, проте в натуральному вираженні аптечні продажі ліків скоротилися на 5,64% - до 810,155 млн упаковок.

Додамо, з 1 січня 2025 року в Україні відновили державний контроль за якістю лікарських засобів, а також дотриманням ліцензійних умов з виробництва, торгівлі та імпорту лікарських засобів.

Все про програму "Доступні ліки"

В Україні діє урядова програма "Доступні ліки", завдяки якій українці можуть отримати необхідні медикаменти безплатно або з невеликою доплатою.

Для цього потрібно мати електронний рецепт на ліки, що входять до програми, і звернутися в аптеку, яка має договір з Національною службою здоров’я України.

Перелік лікарських засобів, що беруть участь у програмі можна знайти у Реєстрі лікарських засобів, вартість яких підлягає відшкодуванню, на сайті Міністерства охорони здоров’я http://www.moz.gov.ua.

Нещодавно до нього включили 30 нових препаратів та додали можливість за кошти "Зимової єПідтримки" придбати ліки українського виробництва.