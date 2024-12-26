"Тисяча Зеленського": як придбати в аптеці вітчизняні ліки за програмою держпідтримки

Кошти у розмірі 1000 грн, передбачені програмою "Зимова єПідтримка", можуть бути витрачені на придбання ліків вітчизняного виробництва.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.

Зазначається, що придбати ліки можна в аптечному закладі з офіційного переліку.

Як пояснюють у МОЗ, для рецептурних ліків потрібно надати рецепт від лікаря, який можна отримати під час особистого прийому або дистанційно у свого сімейного лікаря.

"Рецепти виписуються не за торговою назвою, а за назвою діючої речовини. Знаючи цю інформацію, фармацевт зможе запропонувати лікарські засоби із затвердженого списку. Також учасників програми можна перевірити за штрихкодом в Дії в розділі "Національний кешбек"", - пояснюють у відомстві.

Там нагадують, щоб отримати одноразову виплату, потрібно подати заявку через Дію чи банк-партнер і відкрити картку для виплат. Ще один спосіб отримати виплату — "Укрпошта". Він підійде тим, хто вже отримує пенсію та інші соціальні виплати.

"Тисяча від Зеленського"

Раніше повідомлялося, що 10 грудня українці почали отримувати виплати в межах програми "Зимова єПідтримка", більш відомої, як “тисяча Зеленського”. Перші перекази у розмірі тисячі гривень вже надходять на банківські картки громадян, які подали заяви на її отримання.

Зауважимо, частину коштів, передбачених на розвиток бізнесу та розмінування, буде спрямовано на підтримку людей у зимовий період.

Нагадаємо, петиція із вимогою переглянути програму виплат українцям по тисячі гривень, яку в народі назвали “тисячею від Зеленського” зібрала понад 25 тисяч підписів. Тепер її зобов'язаний розглянути президент.

Одноразова державна допомога у розмірі 1 тисяча гривень надаватиметься українцям, які перебувають на території України, в тому числі дітям. Все найголовніше про програму підтримки – в інфографіці Delo.ua.

Куди українці витрачають кошти

Найчастіше витрачають "Зимову єПідтримку" на:

комуналку — 63 %;

мобільний звʼязок — 17 %;