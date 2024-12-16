"Тисяча Зеленського": через скільки днів нараховуються кошти від моменту подачі заявки

Ще 2 мільйони українців отримали кошти за програмою "Зимова єПідтримка". Виплати отримали громадяни, які подали заявки у застосунку “Дія” 2-3 грудня.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Зазначається, що з урахуванням цих виплат, вже 4,4 млн громадян отримали допомогу від держави, з них — 964 тис. виплат на дітей.

Повідомляється, що станом на 16 грудня загальна кількість заявок у "Дії" становить 7,5 млн, із них 2 млн —виплати для дітей.

Крім того, у процесі перевірки 130 тис. заявок відхилено через невідповідність умовам програми, зокрема від громадян, які перебувають за кордоном.

Як наголошують в Мінекономіки, кошти виплачуються приблизно протягом 10 робочих днів від подачі заявки.

У відомстві нагадали, що кошти можна витратити на ЗСУ або придбати військові облігації, оплатити комунальні, поповнити мобільний рахунок, на медичні та інші послуги.

Куди українці витрачають кошти

Найчастіше витрачають "Зимову єПідтримку" на:

комуналку — 63 %;

мобільний звʼязок — 17 %;

донати Силам оборони України — 4 %.

"Тисяча від Зеленського"

Раніше повідомлялося, що 10 грудня українці почали отримувати виплати в межах програми "Зимова єПідтримка", більш відомої, як “тисяча Зеленського”. Перші перекази у розмірі тисячі гривень вже надходять на банківські картки громадян, які подали заяви на її отримання.

Зауважимо, частину коштів, передбачених на розвиток бізнесу та розмінування, буде спрямовано на підтримку людей у зимовий період.

Нагадаємо, петиція із вимогою переглянути програму виплат українцям по тисячі гривень, яку в народі назвали “тисячею від Зеленського” зібрала понад 25 тисяч підписів. Тепер її зобов'язаний розглянути президент.

Одноразова державна допомога у розмірі 1 тисяча гривень надаватиметься українцям, які перебувають на території України, в тому числі дітям. Все найголовніше про програму підтримки – в інфографіці Delo.ua.