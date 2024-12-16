"Тысяча Зеленского": через сколько дней начисляются деньги с момента подачи заявки

Еще 2 миллиона украинцев получили средства по программе "Зимова єПідтримка". Выплаты получили граждане, подавшие заявки в приложении "Дія" 2-3 декабря.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Отмечается, что с учетом этих выплат уже 4,4 млн граждан получили помощь от государства, из них — 964 тыс. выплат на детей.

Сообщается, что по состоянию на 16 декабря общее количество заявок в "Дії" составляет 7,5 млн, из них 2 млн — выплаты для детей.

Кроме того, в процессе проверки 130 тыс. заявок отклонены из-за несоответствия условиям программы, в том числе от граждан, находящихся за границей.

Как отмечают в Минэкономики, средства выплачиваются примерно в течение 10 рабочих дней от подачи заявки.

В ведомстве напомнили, что средства можно потратить на ВСУ или приобрести военные облигации, оплатить коммунальные, пополнить мобильный счет, медицинские и другие услуги.

Куда украинцы тратят средства

Чаще всего тратят "Зимову єПідтримку " на:

коммуналку — 63%;

мобильная связь — 17%;

донать Силам обороны Украины — 4%.

"Тысяча от Зеленского"

Ранее сообщалось, что 10 декабря украинцы начали получать выплаты в рамках программы "Зимова єПідтримка", более известной, как "тысяча Зеленского". Первые переводы в размере тысячи гривен уже поступают на банковские карты граждан, подавших заявления на ее получение.

Заметим, часть средств, предусмотренных на развитие и разминирование бизнеса, будет направлена на поддержку людей в зимний период.

Напомним, петиция с требованием пересмотреть программу выплат украинцам по тысяче гривен, которую в народе назвали "тысячей от Зеленского" собрала более 25 тысяч подписей. Теперь его обязан рассмотреть президент.

Единовременное государственное пособие в размере 1 тысячи гривен будет предоставляться украинцам, которые находятся на территории Украины, в том числе детям. Все самое главное о программе поддержки – в инфографике Delo.ua.