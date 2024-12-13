"Тысяча Зеленского": куда украинцы тратят средства

Уже 1,8 миллиона взрослых и 520 тысяч детей получили по 1000 гривен государственной помощи на карточки Национального кэшбека.

Об этом сообщил вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Выплаты государственной помощи длятся третий день, и украинцы уже использовали более 720 миллионов гривен, предоставленных государством.

Куда украинцы тратят средства

Чаще всего тратят "Зимову єПідтримку" на:

коммуналку — 63%;

мобильную связь — 17%;

донаты Силам обороны Украины — 4%.

"Выплаты засчитывают постепенно. Если вы еще не увидели 1 000 на карте — ждите, банк обработает заявление и вы получите результат", — подчеркнул Федоров.

Сейчас количество заявок на получение "Зимової єПідтримки" в "Дії" достигло уже 6,9 млн, из них 1,9 млн — на детей.

"Тысяча от Зеленского"

Ранее сообщалось, что 10 декабря украинцы начали получать выплаты в рамках программы "Зимова єПідтримка", более известной, как "тысяча Зеленского". Первые переводы в размере тысячи гривен уже поступают на банковские карты граждан, подавших заявления на ее получение.

Напомним, петиция с требованием пересмотреть программу выплат украинцам по тысяче гривен, которую в народе назвали "тысячей от Зеленского" собрала более 25 тысяч подписей. Теперь его обязан рассмотреть президент.

Заметим, единовременная государственная помощь в размере 1 тысячи гривен будет предоставляться украинцам, которые находятся на территории Украины, в том числе детям. Все самое главное о программе поддержки – в инфографике Delo.ua.