- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
"Тисяча Зеленського": куди українці витрачають кошти
Вже 1,8 мільйона дорослих та 520 тисяч дітей отримали по 1000 гривень державної допомоги на картки Національного кешбеку.
Про це повідомив віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Виплати державної допомоги тривають третій день, і українці вже використали понад 720 мільйонів гривень, наданих державою.
Куди українці витрачають кошти
Найчастіше витрачають "Зимову єПідтримку" на:
- комуналку — 63 %;
- мобільний звʼязок — 17 %;
- донати Силам оборони України — 4 %.
"Виплати зараховують поступово. Якщо ви ще не побачили 1 000 на карті — очікуйте, банк опрацює заяву й ви отримаєте результат", - підкреслив Федоров.
Нині кількість заявок на отримання "Зимової єПідтримки" у Дії досягла вже 6,9 млн, з них 1,9 млн — на дітей.
"Тисяча від Зеленського"
Раніше повідомлялося, що 10 грудня українці почали отримувати виплати в межах програми "Зимова єПідтримка", більш відомої, як “тисяча Зеленського”. Перші перекази у розмірі тисячі гривень вже надходять на банківські картки громадян, які подали заяви на її отримання.
Нагадаємо,петиція із вимогою переглянути програму виплат українцям по тисячі гривень, яку в народі назвали “тисячею від Зеленського” зібрала понад 25 тисяч підписів. Тепер її зобов'язаний розглянути президент.
Зауважимо, одноразова державна допомога у розмірі 1 тисяча гривень надаватиметься українцям, які перебувають на території України, в тому числі дітям. Все найголовніше про програму підтримки – в інфографіці Delo.ua.