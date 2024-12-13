Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,66

--0,04

EUR

43,70

--0,10

Готівковий курс:

USD

41,90

41,85

EUR

44,23

44,04

Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
сталеве серце країни

Сталеве серце

країни
Економічна відповідальність:&nbsp;Топ платників податків 2024

Економічна відповідальність: 

Топ платників податків 2024
Моя&nbsp;безбарʼєрність

Моя 

безбарʼєрність
Є сенс&nbsp;допомагати

Є сенс 

допомагати
Рейтинг найкращі роботодавці

Найкращі 

роботодавці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

"Тисяча Зеленського": куди українці витрачають кошти

Виплати коштів тривають третій день
Найчастіше витрачають "Зимову єПідтримку" на комуналку

Вже 1,8 мільйона дорослих та 520 тисяч дітей отримали по 1000 гривень державної допомоги на картки Національного кешбеку. 

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Виплати державної допомоги тривають третій день, і українці вже використали понад 720 мільйонів гривень, наданих державою.

Куди українці витрачають кошти

Найчастіше витрачають "Зимову єПідтримку" на:

  • комуналку — 63 %;
  • мобільний звʼязок — 17 %;
  • донати Силам оборони України — 4 %.

"Виплати зараховують поступово. Якщо ви ще не побачили 1 000 на карті — очікуйте, банк опрацює заяву й ви отримаєте результат", - підкреслив Федоров.

Нині кількість заявок на отримання "Зимової єПідтримки" у Дії досягла вже 6,9 млн, з них 1,9 млн — на дітей. 

"Тисяча від Зеленського"

Раніше повідомлялося, що 10 грудня українці почали отримувати виплати в межах програми "Зимова єПідтримка", більш відомої, як “тисяча Зеленського”. Перші перекази у розмірі тисячі гривень вже надходять на банківські картки громадян, які подали заяви на її отримання.

Нагадаємо,петиція із вимогою переглянути програму виплат українцям по тисячі гривень, яку в народі назвали “тисячею від Зеленського” зібрала понад 25 тисяч підписів. Тепер її зобов'язаний розглянути президент. 

Зауважимо, одноразова державна допомога у розмірі 1 тисяча гривень надаватиметься українцям, які перебувають на території України, в тому числі дітям. Все найголовніше про програму підтримки – в інфографіці Delo.ua.

Автор:
Ольга Опенько