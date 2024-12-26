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"Тысяча Зеленского": как приобрести в аптеке отечественные лекарства по программе господдержки

аптека
Фото: Freepik

Средства в размере 1000 грн, предусмотренные программой "Зимова єПідтримка", могут быть израсходованы на приобретение лекарств отечественного производства.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.

Отмечается, что приобрести лекарства можно в аптечном заведении из официального перечня.

Как поясняют в Минздраве, для рецептурного лекарства нужно предоставить рецепт от врача, который можно получить во время личного приема или дистанционно у своего семейного врача.

"Рецепты выписываются не по торговому названию, а под названием действующего вещества. Зная эту информацию, фармацевт сможет предложить лекарственные средства из утвержденного список.   Также участников программы можно проверить по штрихкоду в Действии в разделе "Национальный кэшбэк"", — объясняют в ведомстве.

Там напоминают, чтобы получить единовременную выплату, нужно подать заявку через Дію или банк-партнер и открыть карту для выплат. Еще один способ получить выплату — " Укрпочта ". Он подойдет тем, кто уже получает пенсию и другие социальные выплаты.

"Тысяча от Зеленского"

Ранее сообщалось, что 10 декабря   украинцы начали получать выплаты в рамках программы "Зимова єПідтримка", более известной, как "тысяча Зеленского". Первые переводы в размере тысячи гривен уже поступают на банковские карты граждан, подавших заявления на ее получение.

Заметим, часть средств, предусмотренных на развитие и разминирование бизнеса,   будет направлена на поддержку людей в зимний период.

Напомним, петиция с требованием пересмотреть программу выплат украинцам по тысяче гривен, которую в народе назвали тысячей от Зеленского собрала более 25 тысяч подписей. Теперь ее обязан рассмотреть президент.

Единовременное государственное пособие в размере 1 тысячи гривен будет предоставляться украинцам, которые находятся на территории Украины, в том числе детям. Все самое главное о программе поддержки – в инфографике Delo.ua.

Куда украинцы тратят средства

Чаще всего   тратят "Зимнюю еподдержку " на:

  • коммуналку — 63%;
  • мобильная связь — 17%;
  • донать Силам обороны Украины — 4%.
Автор:
Светлана Манько