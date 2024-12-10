Програму "Доступні ліки" поширили на дітей та включили до неї нові препарати

Кабінет міністрів України на своєму засіданні 10 грудня модернізував та розширив програму "Доступні ліки". До неї включили 30 нових препаратів та додали можливість за кошти "Зимової єПідтримки" придбати ліки українського виробництва.

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Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, до програми "Доступні ліки" включили нові ліки, зокрема препарати для ревматологічних, неврологічних, очних та ендокринологічних хвороб.

Крім того, програму поширили на дітей та додали ліки у формі крапель і мазей.

Також розширили мережу аптек, задіяних у програмі. Зокрема, до неї приєднаються всі аптеки, які працюють у лікарнях.

Як наголосив Шмигаль, уряд зобов’яже аптеки пропонувати покупцям спочатку препарати за найнижчою ціною, враховуючи діючу речовину.

Прем’єр-міністр повідомив, що українці матимуть можливість за кошти "Зимової єПідтримки" придбати ліки українського виробництва.

Шмигаль нагадав, що програмою "Доступні ліки" за 5 років скористалися понад 5 млн українців, підключено 15 тисяч аптек, доступно майже 600 препаратів. А в держбюджеті на 2025 рік на програму закладено 6,6 млрд грн.

"Також працюємо, щоб ліки були доступними у найвіддаленіших населених пунктах. У 13-ти областях вже працюють мобільні аптеки. По всій країні включно з прифронтовими регіонами є можливість доставки медпрепаратів "Укрпоштою"", - підсумував Шмигаль.

Все про програму "Доступні ліки"

В Україні діє урядова програма "Доступні ліки", завдяки якій українці можуть отримати необхідні медикаменти безплатно або з невеликою доплатою.

Для цього потрібно мати електронний рецепт на ліки, що входять до програми, і звернутися в аптеку, яка має договір з Національною службою здоров’я України.

Перелік лікарських засобів, що беруть участь у програмі можна знайти у Реєстрі лікарських засобів, вартість яких підлягає відшкодуванню, на сайті Міністерства охорони здоров’я http://www.moz.gov.ua.