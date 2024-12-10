Україна отримає $454 млн на реформування сфери охорони здоров’я

Світовий банк надасть Україні 454 млн доларів у межах проєкту THRIVE, який спрямований на допомогу в реформуванні системи охорони здоров’я.

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Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, ці кошти підтримають зусилля уряду щодо пріоритетного фінансування за програмою медичних гарантій.

Як пояснив Шмигаль, гроші будуть надані в межах проєкту THRIVE, який спрямований на допомогу в реформуванні системи охорони здоров’я та посиленні її ефективності в умовах війни.

Фінансування програми здійснюється за допомогою уряду Японії, Світового банку а також гранту від фонду URTF.

THRIVE є частиною масштабної міжнародної підтримки України, що охоплює також освіту, транспорт, енергетику, агросектор та інші галузі, що постраждали внаслідок російської агресії.

"Вдячний керівництву Світового банку, уряду Японії та всім партнерам за важливу та своєчасну підтримку. Попри виклики продовжуємо наш послідовний рух задля зміцнення й розвитку України", - підсумував прем’єр-міністр.

Нагадаємо, Світовий банк затвердив додаткове фінансування на суму $664 мільйони для проєкту "Інвестиції у соціальний захист задля підвищення охоплення, стійкості та ефективності" (INSPIRE).