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Украина получит $454 млн на реформирование сферы здравоохранения
Всемирный банк предоставит Украине 454 млн долларов в рамках проекта THRIVE, направленного на помощь в реформировании системы здравоохранения.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
По его словам, эти средства поддержат усилия правительства по приоритетному финансированию по программе медицинских гарантий.
Как пояснил Шмыгаль, деньги будут предоставлены в рамках проекта THRIVE, направленного на помощь в реформировании системы здравоохранения и усилении ее эффективности в условиях войны.
Финансирование программы осуществляется посредством правительства Японии, Всемирного банка а также гранта от фонда URTF.
THRIVE является частью масштабной международной поддержки Украины, включающей образование, транспорт, энергетику, агросектор и другие отрасли, пострадавшие в результате российской агрессии.
"Благодарен руководству Всемирного банка, правительства Японии и всем партнерам за важную и своевременную поддержку. Несмотря на вызовы, продолжаем наше последовательное движение для укрепления и развития Украины", — подытожил премьер-министр.
Напомним, Всемирный банк утвердил дополнительное финансирование на сумму $664 миллиона для проекта "Инвестиции в социальную защиту для повышения охвата, устойчивости и эффективности" (INSPIRE).