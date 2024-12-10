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Украина получит $454 млн на реформирование сферы здравоохранения

Украина получит $454 миллиона от Всемирного банка на сферу здравоохранения
Украина получит $454 миллиона от Всемирного банка на сферу здравоохранения

Всемирный банк предоставит Украине 454 млн долларов в рамках проекта THRIVE, направленного на помощь в реформировании системы здравоохранения.

Стратегии роста от ПриватБанка, Atmosfera, ALVIVA GROUP, Bunny Academy и более 90 лидеров отрасли.
Киев, 12 декабря, офлайн
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Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, эти средства поддержат усилия правительства по приоритетному финансированию по программе медицинских гарантий.

Как пояснил Шмыгаль, деньги будут предоставлены в рамках проекта THRIVE, направленного на помощь в реформировании системы здравоохранения и усилении ее эффективности в условиях войны.

Финансирование программы осуществляется посредством правительства Японии, Всемирного банка а также гранта от фонда URTF.

THRIVE является частью масштабной международной поддержки Украины, включающей образование, транспорт, энергетику, агросектор и другие отрасли, пострадавшие в результате российской агрессии.

"Благодарен руководству Всемирного банка, правительства Японии и всем партнерам за важную и своевременную поддержку. Несмотря на вызовы, продолжаем наше последовательное движение для укрепления и развития Украины", — подытожил премьер-министр.

Напомним, Всемирный банк утвердил дополнительное финансирование на сумму $664 миллиона для проекта "Инвестиции в социальную защиту для повышения охвата, устойчивости и эффективности" (INSPIRE).

Автор:
Светлана Манько