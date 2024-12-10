Программу "Доступні ліки" распространили на детей и включили в нее новые препараты

Кабинет министров Украины на своем заседании 10 декабря модернизировал и расширил программу "Доступні ліки". В нее включили 30 новых препаратов и добавили возможность за средства "Зимової єПідтримки" приобрести лекарства украинского производства.

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Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, в программу "Доступні ліки" включили новое лекарство, в частности препараты для ревматологических, неврологических, глазных и эндокринологических болезней.

Кроме того, программу распространили на детей и добавили лекарства в форме капель и мазей.

Также была расширена сеть аптек, задействованных в программе. В частности, к ней присоединятся все аптеки, работающие в больницах.

Как подчеркнул Шмыгаль, правительство обяжет аптеки предлагать покупателям сначала препараты по самой низкой цене, учитывая действующее вещество.

Премьер-министр сообщил, что у украинцев будет возможность за средства "Зимнової єПідтримки" приобрести лекарства украинского производства.

Шмыгаль напомнил, что программой "Доступні ліки" за 5 лет воспользовались более 5 млн украинцев, подключено 15 тысяч аптек, доступно почти 600 препаратов. А в госбюджете на 2025 год на программу заложено 6,6 млрд грн.

"Также работаем, чтобы лекарства были доступными в самых отдаленных населенных пунктах. В 13-ти областях уже работают мобильные аптеки. По всей стране, включая прифронтовые регионы, есть возможность доставки медпрепаратов "Укрпочтой" ", — подытожил Шмыгаль.

Все о программе "Доступні ліки""

В Украине действует правительственная программа "Доступні ліки", благодаря которой украинцы могут получить необходимые медикаменты бесплатно или с небольшой доплатой.

Для этого нужно иметь электронный рецепт на лекарства, входящие в программу, и обратиться в аптеку, имеющую договор с Национальной службой здоровья Украины.

Перечень участвующих в программе лекарственных средств можно найти в Реестре лекарственных средств, стоимость которых подлежит возмещению, на сайте Министерства здравоохранения http://www.moz.gov.ua.