Українці витратили на ліки в аптеках 151 млрд грн у 2024 році

За підсумками 2024 року аптечні продажі в Україні зросли в грошовому вираженні на 10,67% порівняно з 2023 роком - до 192,843 млрд грн, в натуральному скоротилися на 5% - до понад 1,157 млрд упаковок.

Про це з свідчить дослідження компанії "Бізнес Кредит", пише "Інтерфакс-Україна".

Зазначається, що середньозважена ціна товарів аптечного кошика за підсумками 2024 року склала 166,59 грн, що на 16,53% більше, ніж за 2023 рік.

Водночас аптечні продажі лікарських засобів у 2024 році становили 151 млрд грн, що на 10,83% більше, ніж роком раніше, проте в натуральному вираженні аптечні продажі ліків скоротилися на 5,64% - до 810,155 млн упаковок.

Середньозважена роздрібна ціна лікарських засобів за підсумками 2024 року склала 186,39 грн за одиницю товару, що на 17,45% більше, ніж у 2023 році.

Що купують найчастіше

Згідно дослідження, аптечний продаж БАДів за 2024 рік у грошовому вираженні зріс на 11,06% - до 19,992 млрд грн, в натуральному скоротився на майже на 3,06% - до 99,012 млн упаковок. Середньозважена ціна в цьому сегменті за підсумками 2024 року зросла на 14,56% порівняно з 2023 роком - до 201,92 грн за одиницю товару.

При цьому скорочення продажів в натуральному вимірі фіксувалося майже у всіх сегментах аптечного кошика за виключенням дерматокосметики (+1,34%), медтехніки (+6,29%), мінеральної води (+3,82%) та перев’язочних матеріалів (+6,61%).

Як повідомлялося, у січні-червні 2024 року аптечний продаж в Україні зріс у грошовому вираженні на 12,67% порівняно з аналогічним періодом 2023 року - до 94,784 млрд грн, у натуральному скоротився на 4,7% - до 583,21 млн упаковок. Середньозважена ціна товарів аптечного кошика за цей період становила 162,52 грн - на 18,25% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.

Водночас аптечний продаж лікарських засобів у січні-червні 2024 року становив 74,258 млрд грн, що на 12,68% більше, ніж за аналогічний період 2023 року, проте в натуральному вираженні скоротився на 5,13% - до 408,796 млн упаковок. Середньозважена роздрібна ціна лікарських засобів у січні-червні 2024 року становила 181,65 грн за одиницю товару, що на 18,67% більше, ніж роком раніше.

Додамо, з 1 січня 2025 року в Україні відновлюється державний контроль за якістю лікарських засобів, а також дотриманням ліцензійних умов з виробництва, торгівлі та імпорту лікарських засобів.

Все про програму "Доступні ліки"

В Україні діє урядова програма "Доступні ліки", завдяки якій українці можуть отримати необхідні медикаменти безплатно або з невеликою доплатою.

Для цього потрібно мати електронний рецепт на ліки, що входять до програми, і звернутися в аптеку, яка має договір з Національною службою здоров’я України.

Перелік лікарських засобів, що беруть участь у програмі можна знайти у Реєстрі лікарських засобів, вартість яких підлягає відшкодуванню, на сайті Міністерства охорони здоров’я http://www.moz.gov.ua.

Нещодавно до нього включили 30 нових препаратів та додали можливість за кошти "Зимової єПідтримки" придбати ліки українського виробництва.