Украинцы потратили на лекарства в аптеках 151 млрд грн в 2024 году

По итогам 2024 года аптечные продажи в Украине выросли в денежном выражении на 10,67% по сравнению с 2023 годом – до 192,843 млрд грн, в натуральном сократились на 5% – до более 1,157 млрд упаковок.

Об этом свидетельствует исследование компании "Бизнес Кредит", пишет "Интерфакс-Украина".

Средневзвешенная цена товаров аптечной корзины по итогам 2024 года составила 166,59 грн, что на 16,53% больше, чем за 2023 год.

В то же время, аптечные продажи лекарственных средств в 2024 году составили 151 млрд грн, что на 10,83% больше, чем годом ранее, однако в натуральном выражении аптечные продажи лекарств сократились на 5,64% — до 810,155 млн упаковок.

Средневзвешенная розничная цена лекарственных средств по итогам 2024 года составила 186,39 грн. за единицу товара, что на 17,45% больше, чем в 2023 году.

Что покупают чаще всего

Согласно исследованию, аптечная продажа БАДов за 2024 год в денежном выражении выросла на 11,06% — до 19,992 млрд грн, в натуральном сократилась почти на 3,06% — до 99,012 млн упаковок. Средневзвешенная цена в этом сегменте по итогам 2024 года выросла на 14,56% по сравнению с 2023 годом – до 201,92 грн за единицу товара.

При этом сокращение продаж в натуральном измерении фиксировалось почти во всех сегментах аптечной корзины за исключением дерматокосметики (+1,34%), медтехники (+6,29%), минеральной воды (+3,82%) и перевязочных материалов (+6,61%).

Как сообщалось, в январе-июне 2024 года аптечная продажа в Украине выросла в денежном выражении на 12,67% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года – до 94,784 млрд грн, в натуральном сократилась на 4,7% – до 583,21 млн упаковок. Средневзвешенная цена товаров аптечной корзины за этот период составила 162,52 грн – на 18,25% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

В то же время, аптечная продажа лекарственных средств в январе-июне 2024 года составила 74,258 млрд грн, что на 12,68% больше, чем за аналогичный период 2023 года, однако в натуральном выражении сократилась на 5,13% — до 408,796 млн упаковок. Средневзвешенная розничная цена лекарственных средств в январе-июне 2024 года составила 181,65 грн. за единицу товара, что на 18,67% больше, чем годом ранее.

С 1 января 2025 года в Украине возобновляется государственный контроль за качеством лекарственных средств, а также соблюдением лицензионных условий по производству, торговле и импорту лекарственных средств.

Все о программе "Доступные лекарства"

В Украине действует правительственная программа "Доступное лекарство", благодаря которой украинцы могут получить необходимые медикаменты бесплатно или с небольшой доплатой.

Для этого нужно иметь электронный рецепт на лекарства, входящие в программу, и обратиться в аптеку, имеющую договор с Национальной службой здоровья Украины.

Перечень участвующих в программе лекарственных средств можно найти в Реестре лекарственных средств, стоимость которых подлежит возмещению, на сайте Министерства здравоохранения http://www.moz.gov.ua .

Недавно в него включили 30 новых препаратов и добавили возможность за средства "Зимової єПідтримки" приобрести лекарства украинского производства.