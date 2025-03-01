Відсьогодні дешевшають ліки: препарати, на які зменшено ціни

Українські фармацевтичні компанії знизять ціни на понад 200 лікарських препаратів, і ці зміни почнуть діяти вже з березня 2025 року. Це рішення стало можливим після ухвалення урядом нових регуляцій, спрямованих на забезпечення прозорого ціноутворення та чесної конкуренції на ринку медикаментів.

Зокрема, введені механізми державного регулювання цін, що стосуються як оптової, так і роздрібної торгівлі лікарськими засобами, повідомляє "Урядовий портал".

Встановлені граничні надбавки:

Дистриб’ютори не можуть нараховувати понад 8% до оптово-відпускної ціни препаратів.

Роздрібні надбавки для ліків, включених до Національного переліку основних лікарських засобів і рецептурних препаратів, складатимуть від 10% до 25%, залежно від їх вартості.

Для безрецептурних препаратів роздрібна націнка не перевищуватиме 35% від закупівельної ціни.

Голова Держпродспоживслужби Сергій Ткачук наголосив, що встановлення справедливих цін на ліки є пріоритетним завданням президента Володимира Зеленського. Вже з 1 березня інспектори почнуть перевіряти аптеки на дотримання нових цінових обмежень.

Окрім цього, відновлюються планові та позапланові перевірки компаній, що займаються оптовою та роздрібною торгівлею медикаментами. Контроль буде жорстким, а за порушення передбачена відповідальність.

Також уряд чітко визначив поняття оптово-відпускної ціни, що має забезпечити справедливі умови роботи для бізнесу в умовах воєнного стану.

Громадяни, які виявлять завищені ціни на ліки, можуть звертатися до Держпродспоживслужби із відповідними доказами – чеками, квитанціями чи фотографіями цінників. Це дозволить вжити заходів щодо недобросовісних продавців відповідно до чинного законодавства.

Які ліки подешевшають

Спочатку з'явилася урядова постанова, згідно з якою ціни на 100 видів найпопулярніших ліків мають знизитися на 30% вже з 1 березня.

Згодом до списку додали ще 100 позицій. На частину цих ліків ціни мають знизитися з березня, на частину - з квітня.

Анонсоване зниження цін на другу сотню - 10-50%.

Як пояснював міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, ці препарати обрали проаналізувавши обсяги продажів і популярність за підсумками 2024 року. Щоправда, серед найменувань є близько 10 видів аскорбінової кислоти з різними смаками та краплі для носа "Нафтизин".

Щодо решти препаратів, то ситуація поки що не визначена. Бо, хоча й Верховна Рада ухвалила закон 11493, який, на думку уряду, має змінити ціни на ліки, його ще не підписав президент.

Українські виробники, дистриб’ютори та аптеки домовилися про зниження цін на ліки

Фармацевтична галузь України зробила крок у напрямку здешевлення лікарських засобів. Учасники громадської спілки "Асоціація представників аптечних закладів України" підписали декларацію про взаємодію, яка передбачає зниження вартості медикаментів для населення. Документ вже передано до Міністерства охорони здоров’я України.

Виробники, дистриб’ютори та аптечні мережі зобов’язуються синхронно переглянути цінову політику, щоб здешевити медикаменти для споживачів.

Водночас бізнес попереджає про дестабілізацію на фармацевтичному ринку, пов’язану з ухваленням даного проєкту закону№11493, що радикально змінює регулювання фармацевтичного ринку. В ЄБА наголошують, що норми документа не лише йдуть в розріз із курсом на впровадження європейських практик та містять суттєву загрозу стабільному функціонуванню фармацевтичного ринку і, як результат, ставлять під істотний ризик можливості забезпечити необхідне лікування для пацієнтів.

Фармбізнес закликає Володимира Зеленського ветувати закон.