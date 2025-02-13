Доступність ліків під загрозою: бізнес попереджає про дестабілізацію на фармацевтичному ринку

12 лютого 2025 року Верховна Рада України прийняла у другому читанні проєкт закону №11493, що радикально змінює регулювання фармацевтичного ринку і може призвести до його дестабілізації.

Про це повідомляє пресслужба Європейської Бізнес Асоціації.

Там констатують, що прийняті зміни безпосередньо впливають на обіг лікарських засобів і ведуть до зменшення їх доступності для українських пацієнтів.

"Для низки ліків виробники, імпортери та дистриб’ютори об’єктивно не зможуть виконати запропоновані вимоги, а отже певні ліки будуть поступово виведені з обігу. Законопроєкт містить ряд недостатньо опрацьованих положень, негативний вплив яких на постачання і, як результат, доступність ліків для пацієнтів не є предметом сумнівів серед експертів", - зауважують в ЄБА.

Дестабілізація на фармацевтичному ринку

Бізнес попереджає про дестабілізацію на фармацевтичному ринку, пов’язану з ухваленням даного проєкту закону.

В ЄБА наголошують, що норми проєкту закону №11493 не лише йдуть в розріз із курсом на впровадження європейських практик та містять суттєву загрозу стабільному функціонуванню фармацевтичного ринку і, як результат, ставлять під істотний ризик можливості забезпечити необхідне лікування для пацієнтів.

"Зміни, запропоновані до цього документу, не наближають чинне регулювання до найкращих стандартів та не сприятимуть досягненню основної мети законотворців – зниження цін на лікарські засоби. Цінова доступність лікарських засобів є комплексним питанням, що не може бути вирішене інструментами, які штучно обмежують діяльність із постачання ліків. Зміни, які наразі пропонуються проєктом Закону №11493, на жаль, можуть призвести до ефекту фізичної недоступності ліків для пацієнтів, аніж покращення їх цінової доступності", - підкреслюють ав ЄБА.

Що не так із законопроєктом?

Окрему увагу експерти звертають на той факт, що запровадження запропонованих змін негативно вплине саме на ліки міжнародних виробників – основних інвесторів у сферу охорони здоров’я України.

В ЄБА занепокоєні такими положеннями проєкту закону №11493:

1) Впровадження "національного каталогу" ліків для усіх без виключення лікарських засобів.

"Суть положення полягає у тому, що ліки, за якими виробники об’єктивно не зможуть виконати вимоги щодо певного обмеження у ціні, не увійдуть в "каталог" і не зможуть бути реалізовані. При цьому, поки що в Україні не впроваджена цінова політика, яка би дозволяла не піддавати ризику ту чи іншу категорію лікарських засобів при референтному ціноутворенні. Відтак, існують істотні ризики зменшення доступності достатньо великого обсягу ліків міжнародного виробництва", - пояснюють в ЄБА.

Також вимоги щодо включення до "національного каталогу" встановлюються навіть для тих лікарських засобів, які не фінансуються за державний кошт, а такий підхід не співставний з європейськими практиками.

Експерти констатують, що саме застосування, зокрема, вже існуючих механізмів відшкодування вартості лікарських засобів, які мають відповідну доказову базу, за державний кошт, вплинуло б на покращення їх цінової доступності. Такі приклади вже мали місце на ринку України у минулому і були схвально оцінені як з боку пацієнтів, так і з боку виробників ліків.

"Натомість, доки кроки держави щодо ще більшого розширення фінансування та осучаснення існуючих переліків ліків ще знаходяться на доопрацюванні – виробники беруть на себе роль "платника" – підтримуючи пацієнтів за рахунок впровадження спеціальних програм підтримки пацієнтів та інших проєктів", - переконані в ЄБА.

2) Впровадження "квоти" щодо дистрибуції ліків. ЄБА вбачає суттєві ризики у положенні, що запроваджує обмежувальну "квоту" щодо дистрибуції ліків.

"Міжнародні виробники укладають контракти з імпорту і дистрибуції ліків в Україні відповідно до низки суворих внутрішніх вимог та вимог чинного законодавства України щодо імпорту і якості ліків. Відтак, виробники підтримують співпрацю лише з тими імпортерами і дистриб’юторами, дотримання якими комплексних вимог щодо якості і безпечності ліків є перевіреною і гарантованою", - йдеться у повідомленні бізнес-спільноти.

3) Обмеження розміру граничної постачальницько-збутової надбавки. Законопроєктом передбачено розмір граничної постачальницько-збутової надбавки, що не має перевищувати 8%.

"На жаль, такий підхід не враховує існування різних фінансових моделей міжнародних компаній-виробників, що нині оперують на ринку України. Експерти Комітету Асоціації наголошують, що для декотрих компаній такі обмежуючі умови стануть суттєвим бар’єром для ведення бізнесу і можуть призвести до скорочення їх діяльності", - переконані в ЄБА.

Там застерігають від недостатньо продуманих кроків у фармацевтичній сфері, від стабільної роботи якої залежить здоров’я та якість життя людей.

Врегулювання питань, пов’язаних з реалізацією ліків

Серед іншого ухвалений парламентом законопроєкт №11493 передбачає:

створення національного каталогу цін на ліки;

розмежування понять "аптека" та "аптечна мережа". Згідно з новим визначенням, аптечна мережа — "сукупність 2 та більше аптек незалежно від організаційно-правової форми та форми власності, пов’язаних між собою безпосередньо чи опосередковано відносинами контролю та консолідація яких відбувається за певними спільними характеристиками: аптеки мають спільних кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), пов’язаних з ними осіб чи декількох з них, єдине централізоване управління, яке має права, що дають змогу визначати умови господарської діяльності, централізоване постачання, ухвалення об’єднаннями єдиних рішень у будь-якій формі, або будь-яка іншу погоджену поведінку (діяльність, бездіяльність), спрямовану на встановлення цін чи інших умов придбання або реалізації товарів, використання єдиних найменувань аптек та аптечних пунктів, спільних об’єктів права інтелектуальної власності";

додаткові обмеження для суб’єктів господарювання під час провадження господарської діяльності з реалізації лікарських засобів — виробники та імпортери мають постачати 1 препарат кожному покупцю в обсягах не більше ніж 20% від річного доходу від його продажу.

Як ідеться у пояснювальній записці, проєкт закону №11493 розроблений задля удосконалення доступу пацієнтів до лікарських засобів, які закуповуються за бюджетні кошти Державним підприємством "Медичні закупівлі України" для виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров’я.

"Оскільки лікарські засоби, що закуповуються ДП "Медзакупівлі України", є пріоритетними для населення, важливо забезпечити широку конкуренцію, зокрема шляхом мотивації фармацевтичних виробників (їхніх представників) до виходу на український ринок із застосуванням спрощених процедур державної реєстрації лікарських засобів", - йдеться у документі.

Зазначається, що запропоновані законопроєктом зміни покликані вирішити ряд практичних питань, пов’язаних з держреєстрацією лікарських засобів за спрощеними процедурами, забезпечити розширення доступу пацієнтів до нових лікарських засобів, що можуть закуповуватися ДП "Медзакупівлі України" коштом держбюджету, а також створити правові передумови для наявності в Україні та безперервності застосування таких лікарських засобів. При цьому застосування спрощених процедур державної реєстрації не позбавляє заявників права зареєструвати відповідний лікарський засіб за будь-якою іншою процедурою держреєстрації.

Нагадаємо, фармацевтична галузь України зробила крок у напрямку здешевлення лікарських засобів. Учасники громадської спілки "Асоціація представників аптечних закладів України" підписали декларацію про взаємодію, яка передбачає зниження вартості медикаментів для населення. Документ вже передано до Міністерства охорони здоров’я України.