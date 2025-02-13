В Україні знизять ціни на найбільш важливі ліки на 30% з 1 березня

З 1 березня в Україні на 30% знизять ціни на найбільш важливі ліки . Уряд має представити суспільству всі деталі.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні за підсумками засідання РНБО.

"І є також рішення щодо цін на ліки – те, що потрібно нашим людям. Є шлях, щоб знизити на 30% ціну на топ-100 медичних засобів із 1 березня – на найбільш важливі ліки для наших людей", - підкреслив Зеленський.

За його словами, уряд має представити суспільству всі деталі.

"Зміни мають бути відчутними й позитивними для мільйонів українців. Це персональна відповідальність урядовців і конкретно – міністра охорони здоров’я", - наголосив президент.

Раніше Зеленський заявляв про необхідність конкретних рішень для більшої доступності цін на ліки для українців в аптеках. У разі відсутності таких - він пообіцяв кадрові рішення.

Українські виробники, дистриб’ютори та аптеки домовилися про зниження цін на ліки

Фармацевтична галузь України зробила крок у напрямку здешевлення лікарських засобів. Учасники громадської спілки "Асоціація представників аптечних закладів України" підписали декларацію про взаємодію, яка передбачає зниження вартості медикаментів для населення. Документ вже передано до Міністерства охорони здоров’я України.

Виробники, дистриб’ютори та аптечні мережі зобов’язуються синхронно переглянути цінову політику, щоб здешевити медикаменти для споживачів.

Національні фармацевтичні компанії знижують відпускні ціни на всі зареєстровані лікарські засоби, які представлені в аптеках України. Відсоток зниження має бути середнім по всьому асортименту підприємства, у порівнянні з рівнем цін, що діяв станом на 1 січня 2025 року. Дистриб’ютори, у свою чергу, погоджуються зменшити оптові ціни, застосовуючи знижку, пропорційну тій, яку надають виробники.

Все про програму "Доступні ліки"

В Україні діє урядова програма "Доступні ліки", завдяки якій українці можуть отримати необхідні медикаменти безплатно або з невеликою доплатою.

Для цього потрібно мати електронний рецепт на ліки, що входять до програми, і звернутися в аптеку, яка має договір з Національною службою здоров’я України.

Перелік лікарських засобів, що беруть участь у програмі можна знайти у Реєстрі лікарських засобів, вартість яких підлягає відшкодуванню, на сайті Міністерства охорони здоров’я http://www.moz.gov.ua.

Нещодавно до нього включили 30 нових препаратів та додали можливість за кошти "Зимової єПідтримки" придбати ліки українського виробництва.