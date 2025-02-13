В Украине снизят цены на наиболее важные лекарства на 30% с 1 марта

С 1 марта в Украине на 30% снизят цены на наиболее важные лекарства . Правительство должно предоставить обществу все детали.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении по итогам заседания СНБО.

"И есть также решение относительно цен на лекарства – то, что нужно нашим людям. Есть путь, чтобы снизить на 30% цену на топ-100 медицинских средств с 1 марта – на наиболее важное лекарство для наших людей", — подчеркнул Зеленский.

По его словам, правительство должно предоставить обществу все детали.

"Изменения должны быть ощутимы и позитивны для миллионов украинцев. Это персональная ответственность чиновников и конкретно – министра здравоохранения", — подчеркнул президент.

Ранее Зеленский заявлял о необходимости конкретных решений для большей доступности цен на лекарства для украинцев в аптеках. В случае отсутствия таковых – он пообещал кадровые решения.

Украинские производители, дистрибьюторы и аптеки договорились о снижении цен на лекарства

Фармацевтическая отрасль Украины шагнула в направлении удешевления лекарственных средств. Участники общественного союза "Ассоциация представителей аптечных заведений Украины" подписали декларацию о взаимодействии, которая предусматривает снижение стоимости медикаментов для населения. Документ уже передан в Министерство здравоохранения Украины.

Производители, дистрибьюторы и аптечные сети обязуются синхронно просмотреть ценовую политику, чтобы удешевить медикаменты для потребителей.

Национальные фармацевтические компании снижают отпускные цены на зарегистрированные лекарственные средства, которые представлены в аптеках Украины. Процент снижения должен быть средним по всему ассортименту предприятия по сравнению с уровнем цен, действовавшим по состоянию на 1 января 2025 года. Дистрибьюторы, в свою очередь, соглашаются снизить оптовые цены, применяя скидку, пропорциональную той, которую предоставляют производители.

Все о программе "Доступные лекарства"

В Украине действует правительственная программа "Доступное лекарство", благодаря которой украинцы могут получить необходимые медикаменты бесплатно или с небольшой доплатой.

Для этого нужно иметь электронный рецепт на лекарства, входящие в программу, и обратиться в аптеку, имеющую договор с Национальной службой здоровья Украины.

Перечень участвующих в программе лекарственных средств можно найти в Реестре лекарственных средств, стоимость которых подлежит возмещению, на сайте Министерства здравоохранения http://www.moz.gov.ua .

Недавно в него включили 30 новых препаратов и добавили возможность за средства "Зимової єпідтримки" купить лекарство украинского производства.