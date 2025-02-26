В Україні знизять ціни ще на понад сто медпрепаратів - перелік

Міністерство охорони здоров’я домовилося з вітчизняними фармацевтичними виробниками про зниження цін ще на більше 100 препаратів з березня 2025 року.

Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

Зазначається, що українські фармацевтичні виробники надали МОЗ пропозиції щодо лікарських засобів власного виробництва, ціни на які вони готові знизити найближчим часом.

Серед них, знеболювальні препарати, сорбенти, антациди, людські імуноглобуліни, антибіотики, анестетики, протиепілептичні лікарські засоби, протикашлеві, жарознижувальні, ліки, що застосовуються для регуляції артеріального тиску, вітаміни та мікроелементи.

У МОЗ зауважують, що понад 70 позицій лікарських засобів з цього переліку входять до Національного переліку лікарських засобів, ще 35 рецептурні препарати, які можна купувати та використовувати лише при отриманні рецепта під час консультації в лікаря.

З усім переліком можна ознайомитися за посиланням.

Відпускні ціни виробники знижуватимуть, починаючи з березня 2025 року.

В Україні знизять ціни на найбільш важливі ліки на 30% з 1 березня

Нагадаємо, 12 лютого за результатами засідання РНБО затверджено покроковий план заходів для зниження та стабілізації цін на ліки. Зокрема, уряд вже запустив ряд регуляцій для забезпечення прозорого ціноутворення та належної конкуренції, а саме:

врегульовано націнки на усі лікарські засоби;

заборонено практику маркетингових платежів до того моменту, поки не буде запущено референтне ціноутворення на усі лікарські засоби, які реалізуються в країні та не встановлено чіткі правила цього процесу;

відновлені перевірки Держпродспоживслужбою в частині контролю за цінами в аптечних мережах.

Крім цього, нещодавно Верховна Рада України прийняла у другому читанні зміни до Закону України «Про лікарські засоби», положення якого передбачають запровадження обов’язкового реферування цін на всі лікарські засоби та створення Національного каталогу цін. Нині прийнятий закон передано на підпис президенту України.

Водночас бізнес попереджає про дестабілізацію на фармацевтичному ринку, пов’язану з ухваленням даного проєкту закону№11493, що радикально змінює регулювання фармацевтичного ринку. В ЄБА наголошують, що норми документа не лише йдуть в розріз із курсом на впровадження європейських практик та містять суттєву загрозу стабільному функціонуванню фармацевтичного ринку і, як результат, ставлять під істотний ризик можливості забезпечити необхідне лікування для пацієнтів.