В Украине снизят цены еще более ста медпрепаратов — список

Министерство здравоохранения договорилось с отечественными фармацевтическими производителями о снижении цен еще более чем на 100 препаратов с марта 2025 года.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Отмечается, что украинские фармацевтические производители предоставили Минздраву предложения по лекарственным средствам собственного производства, цены на которые они готовы снизить в ближайшее время.

Среди них обезболивающие препараты, сорбенты, антациды, человеческие иммуноглобулины, антибиотики, анестетики, противоэпилептические лекарственные средства, противокашлевые, жаропонижающие, лекарства, применяемые для регуляции артериального давления, витамины и микроэлементы.

В Минздраве отмечают, что более 70 позиций лекарственных средств из этого перечня входят в Национальный перечень лекарственных средств, еще 35 рецептурных препаратов, которые можно покупать и использовать только при получении рецепта во время консультации у врача.

Со всем перечнем можно ознакомиться по ссылке .

Отпускные цены производители будут снижать начиная с марта 2025 года.

В Украине снизят цены на наиболее важные лекарства на 30% с 1 марта

Напомним, 12 февраля по результатам заседания СНБО утвержден пошаговый план мероприятий для понижения и стабилизации цен на лекарства. В частности, правительство уже запустило ряд регуляций для обеспечения прозрачного ценообразования и надлежащей конкуренции, а именно:

урегулированы наценки на все лекарственные средства;

запрещена практика маркетинговых платежей до тех пор, пока не будет запущено референтное ценообразование на все лекарственные средства, реализуемые в стране и не установлены четкие правила этого процесса;

возобновлены проверки Госпродпотребслужбой в части контроля за ценами в аптечных сетях.

Кроме того, недавно Верховная Рада Украины приняла во втором чтении изменения в Закон Украины «О лекарственных средствах», положения которого предусматривают введение обязательного реферирования цен на лекарственные средства и создание Национального каталога цен. В настоящее время принятый закон передан на подпись президенту Украины.

В то же время бизнес предупреждает о дестабилизации на фармацевтическом рынке, связанной с принятием данного проекта закона №11493, радикально изменяющего регулирование фармацевтического рынка. В ЕБА отмечают, что нормы документа не только идут в разрез с курсом по внедрению европейских практик и содержат существенную угрозу стабильному функционированию фармацевтического рынка и, как результат, ставят под существенный риск возможности обеспечить необходимое лечение для пациентов.