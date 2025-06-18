Дорогие лекарства станут доступнее: Рада приняла важный закон

Верховная Рада поддержала законопроект, позволяющий государству закупать инновационные и дорогостоящие лекарства по договорам управляемого доступа, то есть без лишних налоговых барьеров.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сайт Верховной Рады.

Речь идет о проекте Закона Украины "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины о расширении доступа пациентов к лекарственным средствам, подлежащим закупке лицом, уполномоченным на осуществление закупок в сфере здравоохранения путем заключения договоров управляемого доступа" (регистр. №13134 ).

Основная цель законопроекта – создать благоприятные налоговые условия для заключения так называемых "договоров управляемого доступа" между государством (и уполномоченными организациями) и поставщиками лекарственных средств. Это позволит избежать налоговых рисков для обеих сторон, особенно в случаях бесплатной передачи препаратов пациентам или медицинским учреждениям.

Ключевые положения законопроекта

Налоговые нормы дополняются исключениями, позволяющими безвозмездно передавать лекарственные средства, закупленные через такие договоры, без налоговых обязательств в случае соблюдения четко определенных условий.

Включение таких лекарственных средств в специальный перечень, который будет утверждать Кабинет Министров Украины.

Освобождение от налогообложения сделок, связанных с передачей лекарств, приобретенных за счет государственного и местных бюджетов, а также грантов Глобального фонда.

Реализация этого закона в перспективе позволит:

Облегчить доступ пациентов к инновационным и дорогостоящим препаратам.

пациентов к инновационным и дорогостоящим препаратам. Оптимизировать расходы государства в области здравоохранения.

в области здравоохранения. Обеспечить более прозрачное и предполагаемое регулирование закупок лекарственных средств.

Напомним, правительство приняло решение о масштабном расширении программы государственной реимбурсации "Доступные лекарства". Уже с августа 2025 года в список программы будет добавлен ряд новых препаратов для лечения сердечно-сосудистых и цереброваскулярных заболеваний.