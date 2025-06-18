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Дорогие лекарства станут доступнее: Рада приняла важный закон

лекарство
Совет облегчил доступ к инновационным препаратам

Верховная Рада поддержала законопроект, позволяющий государству закупать инновационные и дорогостоящие лекарства по договорам управляемого доступа, то есть без лишних налоговых барьеров.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сайт Верховной Рады.

Речь идет о проекте Закона Украины "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины о расширении доступа пациентов к лекарственным средствам, подлежащим закупке лицом, уполномоченным на осуществление закупок в сфере здравоохранения путем заключения договоров управляемого доступа" (регистр. №13134 ).

Основная цель законопроекта – создать благоприятные налоговые условия для заключения так называемых "договоров управляемого доступа" между государством (и уполномоченными организациями) и поставщиками лекарственных средств. Это позволит избежать налоговых рисков для обеих сторон, особенно в случаях бесплатной передачи препаратов пациентам или медицинским учреждениям.

Ключевые положения законопроекта

  • Налоговые нормы дополняются исключениями, позволяющими безвозмездно передавать лекарственные средства, закупленные через такие договоры, без налоговых обязательств в случае соблюдения четко определенных условий.
  • Включение таких лекарственных средств в специальный перечень, который будет утверждать Кабинет Министров Украины.
  • Освобождение от налогообложения сделок, связанных с передачей лекарств, приобретенных за счет государственного и местных бюджетов, а также грантов Глобального фонда.

Реализация этого закона в перспективе позволит:

  • Облегчить доступ пациентов к инновационным и дорогостоящим препаратам.
  • Оптимизировать расходы государства в области здравоохранения.
  • Обеспечить более прозрачное и предполагаемое регулирование закупок лекарственных средств.

Напомним, правительство приняло решение о масштабном расширении программы государственной реимбурсации "Доступные лекарства". Уже с августа 2025 года в список программы будет добавлен ряд новых препаратов для лечения сердечно-сосудистых и цереброваскулярных заболеваний.

Автор:
Татьяна Бессараб