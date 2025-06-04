Зеленский подписал закон, позволяющий снизить цены на лекарства

Президент Украины подписал Закон №4454-X о введении в украинское законодательство "правила Болара". Это позволит снизить стоимость медицинских препаратов.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сайт Верховной Рады.

Заметим, что парламент поддержал этот закон 15 мая.

Предполагается, что регистрацию лекарства можно будет осуществлять уже на следующий день после окончания действия патента на оригинальный препарат. Это позволит усилить конкуренцию между производителями лекарства-генериков и снизить цены на медикаменты для пациентов.

Что такое "правило Болар"?

"Правило Болар" позволяет производителям генерических препаратов (аналогов оригинального лекарства) начинать подготовку к их запуску еще до завершения действия патента на оригинальный препарат.

Речь идет о возможности заранее проводить исследования, подавать документы на регистрацию и производить лекарства — чтобы они появлялись в аптеках уже на следующий день после завершения патента.

Такое правило давно действует во многих европейских странах, в частности в Швейцарии, Великобритании, Франции, Италии, Польше, Германии и ряде других, но в Украине до сих пор не работало из-за юридических пробелов. Новый закон устраняет эти барьеры.

Что это значит для пациентов?

Лекарства-аналоги (генерики) будут появляться на рынке быстрее.

Конкуренция между производителями вырастет, а цены снизятся.

Пациенты будут скорее получать препараты, в том числе безвозмездно — в рамках Программы медицинских гарантий.

Напомним, в производители медпрепаратов проигнорировали двухмесячный запрет на маркетинговые договоры между аптеками и производителями, не снизив цен и на лекарства, не вошедшие в так называемые топ-100.