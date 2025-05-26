Дефицит в 40%: в Раде требуют дополнительное финансирование на закупку лекарств

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, предусматривающий выделение дополнительных средств из Резервного фонда государственного бюджета на централизованные закупки лекарственных средств. Инициатива появилась на фоне значительного недофинансирования.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщения председателя комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаила Радуцкого.

По данным Министерства здравоохранения, нынешний объем финансирования покрывает всего около 60% от общей потребности в лекарствах.

Общая потребность в 2025 году оценивается в 19,8 млрд грн, тогда как в бюджете предусмотрено только 11,8 млрд грн. Таким образом, не хватает более 8,6 млрд. грн., которые депутаты предлагают дополнительно выделить. Законопроект уже поддержали более 50 народных депутатов, в том числе члены профильного парламентского комитета.

В Минздраве предостерегают, что без дополнительного финансирования государство не сможет полностью обеспечить лечение пациентов с тяжелыми заболеваниями – онкологией, туберкулезом, ВИЧ-инфекцией, вирусными гепатитами и орфанными болезнями.

Особую актуальность приобретает ситуация из-за расширения неонатального скрининга новорожденных, который увеличивает количество выявленных случаев и потребность в дорогостоящих лекарствах.

Кроме того, ожидается сокращение международного финансирования программ по выявлению и лечению ВИЧ и туберкулеза, что требует дополнительного внимания со стороны государства.

Несмотря на рекордное финансирование медицинской отрасли в 2025 году — более 217 млрд грн, из которых 175,5 млрд направлено на программу медицинских гарантий, обеспечение доступа к лекарствам остается уязвимым направлением.

В парламенте отмечают готовность к диалогу с Министерством финансов по поиску реальных источников финансирования, даже в условиях ограниченных бюджетных ресурсов из-за полномасштабной войны.

Добавим, правительство приняло решение о масштабном расширении программы государственной реимбурсации "Доступные лекарства". Уже с августа 2025 года в список программы будет добавлен ряд новых препаратов для лечения сердечно-сосудистых и цереброваскулярных заболеваний.