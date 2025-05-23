Единый реестр цен на лекарственные средства заработает уже в июне – Минздрав

В июне Минздрав планирует завершить формирование Национального каталога цен на лекарственные средства — цифрового реестра, который должен стать основой для прозрачного ценообразования в аптеках и при государственных закупках. В базе уже более 400 позиций, а окончательную версию обещают обнародовать в июле.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на интервью замминистра Эдема Адаманова.

Единый реестр цен на медикаменты

Адаманов сообщил, что Минздрав активно работает над созданием Национального каталога цен на лекарственные средства, который должен стать эффективным инструментом прозрачного ценообразования в фармацевтическом секторе. Пока каталог уже содержит около 400 позиций, а полное его формирование запланировано на июнь, с последующим обнародованием в июле.

Целью каталога является обеспечение прозрачности и объективности стоимости медикаментов для всех участников рынка: пациентов, медицинских работников, аптек и поставщиков. В реестре будут указаны референтные цены, которые будут использоваться как ориентир при государственных закупках и для формирования розничных наценок.

Применение внешнего реферирования, что предполагает сравнение цен с соседними странами, позволит лучше контролировать адекватность стоимости лекарственных средств. Это, по словам Минздрава, позволит гражданам проверять, соответствует ли цена в аптеке рыночным стандартам.

Снижение цен на лекарства

С начала апреля украинцы должны покупать лекарства по более низким ценам. В среднем речь идет о 222 препаратах, а средний размер скидки составит 17%. Первый этап понижения цен на лекарства стартовал 1 марта.

12 февраля Совет Нацбезопасности и обороны на заседании принял решение по ценам на лекарства для их удешевления. Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО "О дополнительных мерах по обеспечению доступности лекарственных средств для украинцев".

Кроме того, Верховная Рада Украины приняла во втором чтении изменения в Закон Украины "О лекарственных средствах", положения которого предусматривают введение обязательного реферирования цен на все лекарственные средства и создание Национального каталога цен. Каталог цен станет главным ориентиром для определения стоимости лекарств, что поможет избежать искусственных наценок и сделает закупки более прозрачными.