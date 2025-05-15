"Правило Болар": Рада поддержала закон, который позволит снизить цены на лекарства

Верховная Рада Украины 15 мая приняла в целом законопроект №13087 о введении "правила Болар" в украинское законодательство, который позволит снизить цены на медицинские препараты.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение народного депутата Ярослава Железняка.

По его словам, законопроєкт "О внесении изменений в некоторые законы Украины об имплементации положения Болар" одобрили 265 народных избранников.

В странах ЕС "правило Болар" позволяет производителям начинать регистрацию и производство лекарств-генериков до окончания действия патента на оригинальный препарат. В Украине в настоящее время фармкомпании должны ожидать окончания срока патента, а только затем – начинать регистрацию и производство лекарства. Такая процедура не позволяет украинским производителям на равных конкурировать с европейскими фармацевтическими компаниями.

В пояснительной записке к документу говорится, что он разработан с целью преодоления монополии на рынке лекарственных средств, предоставляемой владельцам имущественных прав интеллектуальной собственности на изобретение, в связи с продолжительностью процедуры регистрации лекарственных средств.

Что такое "правило Болар"?

"Правило Болар" — это положение, согласно которому не признаются нарушением патента на оригинальное лекарственное средство действия заявителя генерического лекарственного средства для проведения исследований и государственной регистрации такого лекарственного средства до момента завершения действия патента. Это правило предоставляет законную возможность заявителям генерических лекарственных средств проводить исследования лечебных свойств и подавать заявки на регистрацию лекарственных средств.

Кроме того, положение предоставляет заявителям генерических лекарственных средств своевременно выйти на рынок, не нарушая патентные права владельцев патентов и отменяет срок дополнительной и не предусмотренной законом монополии на оригинальные лекарственные средства.

"Правило Болар" используется в патентном законодательстве многих европейских стран, включая Швейцарию, Великобританию, Францию, Италию, Польшу, Германию и ряд других.

Напомним, в производители медпрепаратов проигнорировали двухмесячный запрет на маркетинговые договоры между аптеками и производителями, не снизив цены на лекарства, не вошедшие в так называемые топ-100.