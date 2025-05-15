Запровадження "правила Болар": Рада підтримала законопроєкт, який дозволить знизити ціни на ліки

Верховна Рада України 15 травня ухвалила за основу законопроєкт №13087 щодо запровадження "правила Болар" в українське законодавство, який дозволить знизити ціни на медичні препарати.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на допис народного депутата Ярослава Железняка.

За його словами, проект закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо імплементації положення Болар" схвалили 265 народних обранців.

У країнах ЄС "правило Болар" дозволяє виробникам розпочинати реєстрацію та виробництво ліків-генериків до закінчення дії патенту на оригінальний препарат. В Україні на даний час фармкомпанії мають чекати закінчення строку патенту, а лише потім – розпочинати реєстрацію та виробництво ліків. Така процедура не дозволяє українським виробникам на рівних конкурувати з європейськими фармацевтичними компаніями.

У пояснювальній записці до законопроєкту сказано, що документ розроблено з метою подолання монополії на ринку лікарських засобів, яка надається власникам майнових прав інтелектуальної власності на винахід, у зв’язку з тривалістю процедури реєстрації лікарських засобів.

Що таке "правило Болар"?

"Правило Болар" — це положення, за яким не визнаються порушенням патенту на оригінальний лікарський засіб дії заявника генеричного лікарського засобу для проведення досліджень і державної реєстрації такого лікарського засобу до моменту завершення дії патенту. Це правило надає законну можливість заявникам генеричних лікарських засобів проводити дослідження лікувальних властивостей та подавати заявки на реєстрацію лікарських засобів.

Крім того, положення надає право заявникам генеричних лікарських засобів вчасно вийти на ринок, не порушуючи патентні права власників патентів та скасовує строк додаткової та не передбаченої законом монополії на оригінальні лікарські засоби.

"Правило Болар" використовується в патентному законодавстві багатьох європейських країн, зокрема в Швейцарії, Великої Британії, Франції, Італії, Польщі, Німеччини та низки інших.

Нагадаємо, виробники медпрепаратів проігнорували двомісячну заборону на маркетингові договори між аптеками та виробниками, не знизивши ціни на ліки, що не увійшли до так званих топ-100.