Ціни на вітчизняні ліки не впали попри заборону на маркетингові договори – експерт

Виробники ліків проігнорували двомісячну заборону на маркетингові договори між аптеками та виробниками, не знизивши цін на препарати, що не увійшли до так званих топ-100.

Про це повідомив голова правління ГО "Всеукраїнська фармацевтична палата", член ради Міжнародної федерації фармацевтів (FIP) Олег Клімов в коментарі "РБК-Україна".

За його словами, ті кошти, які раніше йшли на маркетингові договори й потім трансформувалися у знижки для споживачів, просто "розчинилися" на рахунках деяких учасників фармацевтичного бізнесу в Україні.

Через це найбільше постраждали ті, хто не отримав обіцяних у ЗМІ знижок, акцій та програм лояльності. Замість очікуваного здешевлення, усі пацієнти зіткнулися зі звично високими цінами в аптеках.

Клімов пояснив, що після врегулювання урядом питання маркетингових договорів, як звичайні громадяни, так і фармацевти сподіваються на зниження цін в аптеках для кінцевих споживачів.

"Адже після того, як в лютому РНБО прийняло проміжне рішення, яке мало призвести до зниження цін на ліки для українців, виробники ліків добровільно погодилися знизити ціни лише на 100 найменувань препаратів", - каже експерт.

Проте аналіз цін показав, що замість очікуваного добровільного зниження відбулося зворотне: ціни на інші ліки зросли. При цьому жоден обов'язковий документ не фіксував обіцяного зниження та змін до існуючої моделі оподаткування.

Як зазначив глава асоціації, це була "джентельментська" домовленість низки виробників ліків, яка так само легко може бути в будь-який момент відкликана, враховуючи можливі негативні економічні зміни для виробників такі як відсутній узаконений механізм такої моделі ціноутворення на лікарські засоби.

"Наразі завершується фахове обговорення, і пропрацьовується оптимальне рішення для стабілізації ситуації. Сподіваюся, уже найближчими днями ми отримаємо оптимальний та справедливий результат, в першу чергу для споживачів, а також і всіх учасників ринку", - додав Клімов.

Зниження цін на ліки

З початку квітня українці мають купувати ліки за нижчими цінами. У середньому йдеться про 222 препарати, а середній розмір знижки складе 17%. Перший етап зниження цін на ліки стартував 1 березня.

12 лютого Рада Нацбезпеки та оборони на засіданні ухвалила рішення щодо цін на ліки для їх здешевлення. Президент України Володимир Зеленський увів в дію рішення РНБО "Про додаткові заходи щодо забезпечення доступності лікарських засобів для українців".

Крім цього, Верховна Рада України прийняла у другому читанні зміни до Закону України «Про лікарські засоби», положення якого передбачають запровадження обов’язкового реферування цін на всі лікарські засоби та створення Національного каталогу цін. Каталог цін стане головним орієнтиром для визначення вартості ліків, що допоможе уникнути штучних націнок та зробить закупівлі більш прозорими.