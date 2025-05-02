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Аптеки отримали понад 163 тис. грн штрафів: де найбільше скарг щодо завищених цін на ліки

ліки
Аптеки отримали понад 163 тис. грн штрафів / Freepik

Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (Держпродспоживслужба) провела 776 перевірок в аптечних закладах по всій країні. 

Про це повідомляє пресслужба відомства.

За результатами виявлених порушень до недобросовісних суб’єктів господарювання застосовано адміністративно-господарські санкції на загальну суму 1,8 мільйона гривень. Крім того, на посадових осіб накладено адміністративні штрафи на суму 163,7 тисячі гривень.

Також Держпродспоживслужба видала 78 приписів з вимогою усунути порушення у сфері ціноутворення на лікарські засоби та привести вартість препаратів у відповідність до законодавства.

Загалом до відомства надійшло 1239 звернень від громадян щодо випадків продажу ліків за завищеними цінами.

Найбільша кількість скарг зафіксована від мешканців Дніпропетровської, Харківської, Полтавської, Івано-Франківської, Львівської, Хмельницької, Черкаської областей та міста Києва.

Зниження цін на ліки

З початку квітня українці зможуть купувати ліки за нижчими цінами. У середньому йдеться про 222 препарати, а середній розмір знижки складе 17%. Перший етап зниження цін на ліки стартував 1 березня.

12 лютого Рада Нацбезпеки та оборони на засіданні ухвалила рішення щодо цін на ліки для їх здешевлення. Президент України Володимир Зеленський увів в дію рішення РНБО "Про додаткові заходи щодо забезпечення доступності лікарських засобів для українців". 

Автор:
Тетяна Бесараб