В Україні запускають національний каталог цін на ліки: що зміниться для споживачів

В Україні запускають національний каталог цін на ліки та систему їх реферування. Перші кроки з формування каталогу почнуться вже у квітні. Каталог цін стане головним орієнтиром для визначення вартості ліків, що допоможе уникнути штучних націнок та зробить закупівлі більш прозорими.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

Зазначається, що уряд прийняв постанову, якою затверджено три порядки щодо:

реферування цін на лікарські засоби;

декларування цін на лікарські засоби в Національному каталозі цін;

створення та управління Національним каталогом цін.

Передбачається, що виробники та імпортери будуть декларувати граничні оптово-відпускні ціни на ліки у Національному каталозі цін. Цей каталог стане основним джерелом інформації щодо ціноутворення, допоможе уникнути необґрунтованого завищення цін та забезпечить прозорість закупівель ліків.

Паралельно запускається система реферування цін – розрахунок граничних цін на ліки, базуючись на цінах аналогічних препаратів у референтних країнах Європи (Польща, Чехія, Угорщина, Румунія тощо).

Формування каталогу розпочнеться вже у квітні поточного року з подальшим регулярним його оновленням. Новий підхід дозволить врегулювати оптово-відпускні ціни на ліки як вітчизняного, так й іноземного виробництва.

Що таке Національний каталог цін?

Національний каталог цін міститиме інформацію про максимально допустимі (граничні) оптово-відпускні ціни виробників або імпортерів на лікарські засоби. Цей каталог створюється і ведеться МОЗ разом Державним експертним центром МОЗ.

До Національного каталогу цін вноситься детальна інформація про лікарський засіб, включаючи його міжнародну та торгівельну назви, лікарську форму та дозування, інформацію про виробника та власника реєстрації, країну походження, фармакотерапевтичну групу, номер реєстрації, категорію лікарського засобу (рецептурний, безрецептурний, оригінальний чи інноваційний), задекларовану оптову ціну, розраховану граничну роздрібну (аптечну) ціну з оптовими/роздрібними надбавками і податками.

Як формується ціна в каталозі?

Спершу виробники або імпортери ліків декларуватимуть максимально допустимі (граничні) оптово-відпускні ціни на свої ліки. Такі ціни вказуватимуться в каталозі без урахування оптових і роздрібних надбавок, а також без ПДВ.

Після декларування ціни МОЗ здійснюватиме розрахунок максимальної роздрібної ціни, яка вже включає допустимі надбавки дистриб'юторів та аптек з урахуванням ПДВ. Це максимальна (гранична) ціна, вище якої ці ліки забороняється продавати в аптеках.

Цей розрахунок проводиться за спеціальною формулою, і також публікується в каталозі.

Ціни в каталозі можуть змінюватися чи переглядатися:

за заявою виробника чи імпортера (зазвичай не частіше одного разу на 6 місяців);

у разі значного (більш як 5%) коливання валютного курсу гривні;

за рішенням МОЗ після відповідних перевірок чи уточнень.

У випадку виявлення завищення граничної ціни, МОЗ може виключити препарат із каталогу або запропонувати виробнику привести ціну у відповідність до встановленого рівня.

Каталог цін буде доступним на офіційному сайті МОЗ, оновлюватиметься щомісячно, і стане основним інструментом контролю за прозорістю ціноутворення на лікарські засоби в Україні.

Як відбуватиметься декларування цін?

Відповідно до затвердженого урядом порядку, декларуванню підлягають оптово-відпускні ціни на лікарські засоби, включені до Національного переліку, рецептурні препарати та окремі безрецептурні лікарські засоби, зокрема оригінальні (інноваційні) та їх генерики.

Не підлягають обов’язковому декларуванню лікарські засоби, що закуповуються за договорами керованого доступу, ліки в рамках програми реімбурсації, препарати, які централізовано закуповує ДП «Медичні закупівлі України», а також наркотичні та психотропні препарати (за винятком низьких доз), радіофармацевтичні засоби та медичні гази.

Як відбуватиметься реферування цін на лікарські засоби в Україні?

Реферування цін — це механізм визначення максимально допустимих цін на лікарські засоби в Україні шляхом порівняння цін на аналогічні препарати в інших країнах. Міністерство охорони здоров'я проводитиме реферування, використовуючи актуальні дані про ціни з восьми референтних країн: Польщі, Словаччини, Чехії, Латвії, Угорщини, Молдови, Румунії та Болгарії.

Референтні ціни встановлюються для ліків, які:

включені до Національного переліку основних лікарських засобів;

є рецептурними, але не включені до цього переліку;

є безрецептурними препаратами, спеціально визначеними МОЗ для реферування.

Реферування цін не застосовується до таких категорій лікарських засобів:

Оригінальні (інноваційні) лікарські засоби та зареєстровані генеричні аналоги до них (при умові що генерики будуть коштувати не більше ніж 75 % або меньше від вартості таких оригінальних препаратів).

Ліки, які закуповуються за договорами керованого доступу (окремі угоди про постачання, укладені державою напряму з виробниками).

Препарати, які відсутні у щонайменше чотирьох із визначених референтних країн або для яких неможливо знайти достатньої кількості аналогів для коректного порівняння цін.

Наркотичні та психотропні засоби (крім тих, що містять незначні кількості цих речовин у межах дозволених норм), лікарські засоби, які містять прекурсори (окрім комбінованих препаратів).

Радіофармацевтичні препарати (використовуються для діагностики та лікування з використанням радіоактивних речовин).

Безрецептурні препарати, які не увійдуть у перелік визначених МОЗ ліків, які підлягатимуть реферуванню.

Медичні гази.

Оновлення референтних цін здійснюється щорічно до 1 грудня, з можливістю позачергового оновлення у визначених МОЗ випадках.

Нагадаємо, Рада скасувала продовження терміну дії патентів на лікарські засоби під час війни. Цей закон є одним із заходів для зниження цін на ліки.