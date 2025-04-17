В Украине запускают национальный каталог цен на лекарства: что изменится для потребителей

В Украине запускается национальный каталог цен на лекарства и система их реферирования. Первые шаги по формированию каталога начнутся уже в апреле. Каталог цен станет главным ориентиром для определения стоимости лекарства, что поможет избежать искусственных наценок и сделает закупки более прозрачными.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Отмечается, что правительство приняло постановление, которым утверждены три порядка:

реферирование цен на лекарственные средства;

декларирование цен на лекарственные средства в Национальном каталоге цен;

создание и управление Национальным каталогом цен.

Предполагается, что производители и импортеры будут декларировать предельные оптово-отпускные цены на лекарства в Национальном каталоге цен. Этот каталог станет основным источником информации о ценообразовании, поможет избежать необоснованного завышения цен и обеспечит прозрачность закупок лекарств.

Параллельно запускается система реферирования цен – расчет предельных цен на лекарства, основываясь на ценах аналогичных препаратов в референтных странах Европы (Польша, Чехия, Венгрия, Румыния и т.п.).

Формирование каталога начнется в апреле текущего года с последующим регулярным его обновлением. Новый подход позволит урегулировать оптово-отпускные цены на лекарства как отечественного, так и иностранного производства.

Что такое национальный каталог цен?

Национальный каталог цен будет содержать информацию о максимально допустимых (предельных) оптово-отпускных ценах производителей или импортеров на лекарственные средства. Этот каталог создается и ведется Минздравом совместно Государственным экспертным центром Минздрава.

В Национальный каталог цен вносится подробная информация о лекарственном средстве, включая его международное и торговое названия, лекарственную форму и дозировку, информацию о производителе и владельце регистрации, страну происхождения, фармакотерапевтическую группу, номер регистрации, категорию лекарственного средства (рецептурное, безрецептурное, оригинальное или инновационное), задекларированное (аптечную) цену с оптовыми/розничными надбавками и налогами.

Как формируется цена в каталоге?

Сначала производители или импортеры лекарства будут декларировать максимально допустимые (предельные) оптово-отпускные цены на свои лекарства. Такие цены будут указаны в каталоге без учета оптовых и розничных надбавок, а также без НДС.

После декларирования цены Минздрав будет производить расчет максимальной розничной цены, которая уже включает допустимые надбавки дистрибьюторов и аптек с учетом НДС. Это максимальная (предельная) цена, выше которой это лекарство запрещается продавать в аптеках.

Этот расчет производится по специальной формуле, и также публикуется в каталоге.

Цены в каталоге могут изменяться или просматриваться:

по заявлению производителя или импортера (обычно не чаще одного раза в 6 месяцев);

в случае значительного (более 5%) колебания валютного курса гривны;

по решению Минздрава после соответствующих проверок или уточнений.

В случае обнаружения завышения предельной цены, Минздрав может исключить препарат из каталога или предложить изготовителю привести цену в соответствие с установленным уровнем.

Каталог цен будет доступен на официальном сайте Минздрава, будет обновляться ежемесячно и станет основным инструментом контроля за прозрачностью ценообразования на лекарственные средства в Украине.

Как будет происходить декларирование цен?

В соответствии с утвержденным правительством порядком, декларированию подлежат оптово-отпускные цены на лекарственные средства, включенные в Национальный перечень, рецептурные препараты и отдельные безрецептурные лекарственные средства, в том числе оригинальные (инновационные) и их генерики.

Не подлежат обязательному декларированию лекарственные средства, закупаемые по договорам управляемого доступа, лекарства в рамках программы реимбурсации, препараты, которые централизованно закупают ГП «Медицинские закупки Украины», а также наркотические и психотропные препараты (за исключением низких доз), радиофармацевтические средства и медицинские газы.

Как будет реферировать цены на лекарственные средства в Украине?

Реферирование цен — механизм определения максимально допустимых цен на лекарственные средства в Украине путем сравнения цен на аналогичные препараты в других странах. Министерство здравоохранения будет проводить реферирование с использованием актуальных данных о ценах из восьми референтных стран: Польши, Словакии, Чехии, Латвии, Венгрии, Молдовы, Румынии и Болгарии.

Референтные цены устанавливаются для лекарств, которые:

включены в Национальный перечень основных лекарственных средств;

являются рецептурными, но не включены в этот перечень;

являются безрецептурными препаратами, специально определенными МЗ для реферирования.

Реферирование цен не применяется к следующим категориям лекарственных средств:

Оригинальные (инновационные) лекарственные средства и зарегистрированные генерические аналоги к ним (при условии, что генерики будут стоить не более 75% или меньше стоимости таких оригинальных препаратов).

Лекарства, закупаемые по договорам управляемого доступа (отдельные соглашения о поставках, заключенные государством напрямую с производителями).

Препараты, отсутствующие в по меньшей мере четырех из определенных референтных стран или для которых невозможно найти достаточное количество аналогов для корректного сравнения цен.

Наркотические и психотропные средства (кроме содержащих незначительные количества этих веществ в пределах разрешенных норм), лекарственные средства, содержащие прекурсоры (кроме комбинированных препаратов).

Радиофармацевтические препараты (используются для диагностики и лечения радиоактивными веществами).

Безрецептурные препараты, которые не войдут в перечень определенных МЗ лекарств, подлежащих реферированию.

Медицинские газы.

Обновление референтных цен производится ежегодно до 1 декабря, с возможностью внеочередного обновления в определенных Минздравах случаях.

Напомним, Рада отменила продление срока действия патентов на лекарственные средства во время войны. Этот закон является одной из мер по снижению цен на лекарства.