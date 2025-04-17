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В Украине запускают национальный каталог цен на лекарства: что изменится для потребителей
В Украине запускается национальный каталог цен на лекарства и система их реферирования. Первые шаги по формированию каталога начнутся уже в апреле. Каталог цен станет главным ориентиром для определения стоимости лекарства, что поможет избежать искусственных наценок и сделает закупки более прозрачными.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Отмечается, что правительство приняло постановление, которым утверждены три порядка:
- реферирование цен на лекарственные средства;
- декларирование цен на лекарственные средства в Национальном каталоге цен;
- создание и управление Национальным каталогом цен.
Предполагается, что производители и импортеры будут декларировать предельные оптово-отпускные цены на лекарства в Национальном каталоге цен. Этот каталог станет основным источником информации о ценообразовании, поможет избежать необоснованного завышения цен и обеспечит прозрачность закупок лекарств.
Параллельно запускается система реферирования цен – расчет предельных цен на лекарства, основываясь на ценах аналогичных препаратов в референтных странах Европы (Польша, Чехия, Венгрия, Румыния и т.п.).
Формирование каталога начнется в апреле текущего года с последующим регулярным его обновлением. Новый подход позволит урегулировать оптово-отпускные цены на лекарства как отечественного, так и иностранного производства.
Что такое национальный каталог цен?
Национальный каталог цен будет содержать информацию о максимально допустимых (предельных) оптово-отпускных ценах производителей или импортеров на лекарственные средства. Этот каталог создается и ведется Минздравом совместно Государственным экспертным центром Минздрава.
В Национальный каталог цен вносится подробная информация о лекарственном средстве, включая его международное и торговое названия, лекарственную форму и дозировку, информацию о производителе и владельце регистрации, страну происхождения, фармакотерапевтическую группу, номер регистрации, категорию лекарственного средства (рецептурное, безрецептурное, оригинальное или инновационное), задекларированное (аптечную) цену с оптовыми/розничными надбавками и налогами.
Как формируется цена в каталоге?
Сначала производители или импортеры лекарства будут декларировать максимально допустимые (предельные) оптово-отпускные цены на свои лекарства. Такие цены будут указаны в каталоге без учета оптовых и розничных надбавок, а также без НДС.
После декларирования цены Минздрав будет производить расчет максимальной розничной цены, которая уже включает допустимые надбавки дистрибьюторов и аптек с учетом НДС. Это максимальная (предельная) цена, выше которой это лекарство запрещается продавать в аптеках.
Этот расчет производится по специальной формуле, и также публикуется в каталоге.
Цены в каталоге могут изменяться или просматриваться:
- по заявлению производителя или импортера (обычно не чаще одного раза в 6 месяцев);
- в случае значительного (более 5%) колебания валютного курса гривны;
- по решению Минздрава после соответствующих проверок или уточнений.
В случае обнаружения завышения предельной цены, Минздрав может исключить препарат из каталога или предложить изготовителю привести цену в соответствие с установленным уровнем.
Каталог цен будет доступен на официальном сайте Минздрава, будет обновляться ежемесячно и станет основным инструментом контроля за прозрачностью ценообразования на лекарственные средства в Украине.
Как будет происходить декларирование цен?
В соответствии с утвержденным правительством порядком, декларированию подлежат оптово-отпускные цены на лекарственные средства, включенные в Национальный перечень, рецептурные препараты и отдельные безрецептурные лекарственные средства, в том числе оригинальные (инновационные) и их генерики.
Не подлежат обязательному декларированию лекарственные средства, закупаемые по договорам управляемого доступа, лекарства в рамках программы реимбурсации, препараты, которые централизованно закупают ГП «Медицинские закупки Украины», а также наркотические и психотропные препараты (за исключением низких доз), радиофармацевтические средства и медицинские газы.
Как будет реферировать цены на лекарственные средства в Украине?
Реферирование цен — механизм определения максимально допустимых цен на лекарственные средства в Украине путем сравнения цен на аналогичные препараты в других странах. Министерство здравоохранения будет проводить реферирование с использованием актуальных данных о ценах из восьми референтных стран: Польши, Словакии, Чехии, Латвии, Венгрии, Молдовы, Румынии и Болгарии.
Референтные цены устанавливаются для лекарств, которые:
- включены в Национальный перечень основных лекарственных средств;
- являются рецептурными, но не включены в этот перечень;
- являются безрецептурными препаратами, специально определенными МЗ для реферирования.
Реферирование цен не применяется к следующим категориям лекарственных средств:
- Оригинальные (инновационные) лекарственные средства и зарегистрированные генерические аналоги к ним (при условии, что генерики будут стоить не более 75% или меньше стоимости таких оригинальных препаратов).
- Лекарства, закупаемые по договорам управляемого доступа (отдельные соглашения о поставках, заключенные государством напрямую с производителями).
- Препараты, отсутствующие в по меньшей мере четырех из определенных референтных стран или для которых невозможно найти достаточное количество аналогов для корректного сравнения цен.
- Наркотические и психотропные средства (кроме содержащих незначительные количества этих веществ в пределах разрешенных норм), лекарственные средства, содержащие прекурсоры (кроме комбинированных препаратов).
- Радиофармацевтические препараты (используются для диагностики и лечения радиоактивными веществами).
- Безрецептурные препараты, которые не войдут в перечень определенных МЗ лекарств, подлежащих реферированию.
- Медицинские газы.
Обновление референтных цен производится ежегодно до 1 декабря, с возможностью внеочередного обновления в определенных Минздравах случаях.
Напомним, Рада отменила продление срока действия патентов на лекарственные средства во время войны. Этот закон является одной из мер по снижению цен на лекарства.