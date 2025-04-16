Рада заборонила продовжувати дію патентів на ліки в умовах війни

Верховна Рада у другому читанні та в цілому ухвалила законопроєкт №9383, яким скасовано продовження дії патентів на лікарські засоби на період воєнного стану. Відповідне рішення підтримали 236 народних депутатів.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Про законопроєкт

Нагадаємо, 25 лютого Верховна Рада ухвалила в першому читанні проєкт закону, який передбачає скасування продовження терміну дії патентів на лікарські засоби під час війни. Цей закон є одним із заходів для зниження цін на ліки.

У пояснювальній записці до законопроєкту зазначається, що закон №2174-IX, ухвалений після початку повномасштабної війни, автоматично продовжив дію майже всіх патентів на винаходи, зокрема й тих, термін дії яких завершився під час воєнного стану та не підлягав поновленню.

Це дало змогу окремим правовласникам, зокрема у фармацевтичному секторі, посилювати монопольне становище, що призвело до відсутності конкуренції та збереження високих цін на ліки.

На думку авторів законопроєкту, така ситуація гальмує економічний розвиток та обмежує доступ на ринок генеричних, зокрема українських, препаратів. Новим законом дію попереднього документа скасовано.

Зниження цін на ліки

З початку квітня українці зможуть купувати ліки за нижчими цінами. У середньому йдеться про 222 препарати, а середній розмір знижки складе 17%.

Нагадаємо, перший етап зниження цін на ліки стартував 1 березня.

12 лютого Рада Нацбезпеки та оборони на засіданні ухвалила рішення щодо цін на ліки для їх здешевлення. Президент України Володимир Зеленський увів в дію рішення РНБО "Про додаткові заходи щодо забезпечення доступності лікарських засобів для українців".

Планувалося обмежити максимальну торговельну націнку для аптек – не більше 35% для безрецептурних препаратів і регресивну шкалу для рецептурних. Також фармкомпанії вже зобов'язалися знизити ціни на найбільш популярні препарати на 30%.