Зниження вартості ліків: Рада підтримала законопроєкт в першому читанні

Верховна Рада ухвалила в першому читанні проєкт закону № 9383, який передбачає скасування продовження терміну дії патентів на лікарські засоби під час війни. Цей закон є одним із заходів для зниження цін на ліки.

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький.

Відповідне рішення підтримали 232 народних депутати.

Проєкт закону № 9383 щодо змін у патентному праві входить до переліку заходів, які передбачені рішенням РНБО для зниження цін на ліки.

Про ціни на ліки та зміни в законодавстві

Навесні 2022 року парламент ухвалив низку змін до законодавства, щоб спростити роботу державних структур та бізнесу в умовах війни.

Зокрема, Верховна Рада затвердила закон № 2174-IX, який передбачає продовження всіх майнових прав до скасування воєнного стану. В умовах перших місяців війни, коли підприємці не мали можливості звертатися до державних установ для продовження патентів, таке рішення було обґрунтованим, зазначає Радуцький.

Закон продовжив дію патентів, термін яких мав закінчитися, якби не було введено воєнний стан. Наразі ж продовжені патенти ускладнюють вихід на ринок конкурентів, запуск виробництва препаратів-генериків та, як наслідок, зниження цін на ліки.

Оскільки доступ до державних структур на більшій частині території тепер вільний, виникає потреба переглянути це рішення.

Радуцький наголосив, що результатом низки зустрічей з представниками асоціацій виробників ліків стали зміни в патентному праві, закріплені в законопроєкті № 9383.

Основною зміною є скасування дії закону № 2174-IX. Крім того, відповідно до рішення РНБО від 12 лютого, цей законопроєкт має бути винесений на розгляд парламенту як один із механізмів зниження цін на ліки.

Про ціни на ліки

Нагадаємо, що з 1 березня ціни на 100 найпопулярніших українських ліків знизяться на 30%. Це стало можливим завдяки декларації, яку підписали українські фармацевтичні виробники.

У списку є препарати від кашлю та застудних захворювань, антигістамінні, протизапальні та протиревматичні засоби, вітаміни та мікроелементи, ліки проти тиску, противиразкові засоби, заспокійливі, очні краплі, назальні спреї тощо.

З детальним переліком можна ознайомитися за посиланням. Ціни будуть знижені з 1 березня 2025 року.

Водночас бізнес попереджає про дестабілізацію на фармацевтичному ринку, пов’язану з ухваленням даного проєкту закону№11493, що радикально змінює регулювання фармацевтичного ринку.