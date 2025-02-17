Аптеки готові знизити ціни на життєво необхідні ліки, але попереджають про дестабілізацію фармринку

ГС "АПАУ" послідовно підтримує ідею зниження цін на лікарські засоби та поділяє ініціативу уряду щодо зниження цін на 100 найбільш популярних серед українців препаратів.

Пр це повідомляє пресслужба Громадської спілки "Аптечна професійна асоціація України" (ГС "АПАУ").

Там зауважують, що наприкінці 2024 року, голова правління ГС "АПАУ" Ігор Червоненко озвучив низку пропозицій аптечних мереж щодо зниження цін на лікарські засоби для населення.

Тоді, з-поміж іншого, було запропоновано сформувати перелік основних лікарських засобів та виробів медичного призначення, які обов’язково мають бути в асортименті аптечного закладу, так званий "Споживчий перелік". Його складовими мали б стати препарати від національних виробників за зареєстрованими граничними оптово-відпускними цінами, які нижче або дорівнюють референтній ціні, визначеній Міністерством охорони здоров’я України.

Також ГС "АПАУ" направила до МОЗ України Декларацію про взаємодію щодо зниження вартості лікарських засобів, підписану учасниками асоціації 10 лютого. У документі пропонується здійснити зниження вартості лікарських засобів, а саме застосувати пропорційну виробнику знижку на свою націнку, водночас, залишаючи за виробником можливість визначити розмір такої знижки на продукцію.

Разом із тим, в ГС "АПАУ" переконані, що для виконання Рішення Ради національної безпеки і оборони України від 12 лютого 2025 року "Про додаткові заходи щодо забезпечення доступності лікарських засобів для українців" окремої уваги потребує питання встановлення консолідованого та збалансованого відсотку націнки на лікарські засоби для ведення подальшої господарської діяльності аптечних закладів, особливо після заборони маркетингових угод, які покривали суттєву частину операційних витрат, даючи можливість аптечним закладам утримувати найнижчий показник націнки на лікарські засоби 14% за останні 10 років.

Аптеки попереджають про можливий дефіцит ліків

Водночас учасники асоціації висловлюють занепокоєння щодо введення в дію проєкту закону №11493, що може призвести до дестабілізації фармацевтичного ринку в короткостроковій перспективі, зокрема до:

виникнення дефіциту препаратів, зменшення асортименту товару в аптечних закладах, в тому числі імпортних, враховуючи ліки для паліативної допомоги пацієнтам, і тих, що потребують дотримання відповідного температурного режиму чи особливих умов зберігання (вакцини тощо);

зникнення ефективних та безпечних лікарських засобів із доведеною ефективністю за рахунок фокусуванню тільки на ціновій характеристиці ліків, що унеможливить доступ пацієнтів до якісного лікування;

закриття нерентабельних аптечних закладів, особливо у прифронтових регіонах, маленьких містах та селах, що призведе до зниження доступності населення до необхідних препаратів;

зменшення фінансової можливості для оплати праці працівникам та проведення відповідного навчання фахівців, та як наслідок до виникнення дефіциту кадрів;

розвитку "тіньового ринку", інтернет-продажу значної кількості лікарських засобів неконтрольованої/невідповідної якості для споживачів;

зменшення надходжень до бюджету України податків і зборів;

зниження позицій України у світових рейтингах інвестиційного клімату та ведення бізнесу.

Зауважимо, бізнес також попереджає про дестабілізацію на фармацевтичному ринку, пов’язану з ухваленням даного проєкту закону№11493, що радикально змінює регулювання фармацевтичного ринку. В Європейській Бізнес Асоціації наголошують, що норми документа не лише йдуть в розріз із курсом на впровадження європейських практик та містять суттєву загрозу стабільному функціонуванню фармацевтичного ринку і, як результат, ставлять під істотний ризик можливості забезпечити необхідне лікування для пацієнтів.