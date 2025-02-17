Аптеки готовы снизить цены на жизненно необходимые лекарства, но предупреждают о дестабилизации фармрынка

ГС "АПАУ" последовательно поддерживает идею снижения цен на лекарственные средства и разделяет инициативу правительства по снижению цен на 100 наиболее популярных среди украинцев препаратов.

Об этом сообщает пресс-служба Общественного союза "Аптечная профессиональная ассоциация Украины" (ОС "АПАУ").

Там отмечают, что в конце 2024 года председатель правления ОС "АПАУ" Игорь Червоненко озвучил ряд предложений аптечных сетей по снижению цен на лекарственные средства для населения.

Тогда, в частности, было предложено сформировать перечень основных лекарственных средств и изделий медицинского назначения, которые обязательно должны быть в ассортименте аптечного учреждения, так называемый "Потребительский перечень". Его составляющими должны стать препараты от национальных производителей по зарегистрированным предельным оптово-отпускным ценам, которые ниже или равны референтной цене, определенной Министерством здравоохранения Украины.

Также ОС "АПАУ" направила в Минздрав Украины Декларацию о взаимодействии по снижению стоимости лекарственных средств, подписанную участниками ассоциации 10 февраля. В документе предлагается осуществить снижение стоимости лекарственных средств, а именно применить пропорциональную производителю скидку на свою наценку, в то же время оставляя за производителем возможность определить размер такой скидки на продукцию.

Вместе с тем, в ОС "АПАУ" убеждены, что для выполнения Решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 12 февраля 2025 года "О дополнительных мерах по обеспечению доступности лекарственных средств для украинцев " отдельного внимания требует вопрос установления консолидированного и сбалансированного процента наценки на лекарственные средства для ведения дальнейших хозяйственных операций. давая возможность аптечным учреждениям удерживать самый низкий показатель наценки на лекарственные средства 14% за последние 10 лет.

Аптеки предупреждают о возможном дефиците лекарства

В то же время участники ассоциации выражают обеспокоенность по поводу введения в действие проекта закона №11493, что может привести к дестабилизации фармацевтического рынка в краткосрочной перспективе, в частности:

возникновение дефицита препаратов, уменьшение ассортимента товара в аптечных учреждениях, в том числе импортных, учитывая лекарства для паллиативной помощи пациентам, и нуждающихся в соблюдении соответствующего температурного режима или особых условий хранения (вакцины и т.п.);

исчезновение эффективных и безопасных лекарственных средств с доказанной эффективностью за счет фокусировки только на ценовой характеристике лекарств, что позволит доступ пациентов к качественному лечению;

закрытие нерентабельных аптечных заведений, особенно в прифронтовых регионах, маленьких городах и селах, что приведет к снижению доступности населения к необходимым препаратам;

уменьшение финансовой возможности для оплаты труда работникам и проведение соответствующего обучения специалистов и как следствие к возникновению дефицита кадров;

развития "теневого рынка", интернет-продаж значительного количества лекарственных средств неконтролируемого/несоответствующего качества для потребителей;

уменьшение поступлений в бюджет Украины налогов и сборов;

понижение позиций Украины в мировых рейтингах инвестиционного климата и ведения бизнеса.

Заметим, бизнес также предупреждает о дестабилизации на фармацевтическом рынке, связанной с принятием данного проекта закона №11493, радикально изменяющего регулирование фармацевтического рынка. В Европейской бизнес ассоциации отмечают, что нормы документа не только идут в разрез с курсом на внедрение европейских практик и содержат существенную угрозу стабильному функционированию фармацевтического рынка и, как результат, ставят под существенный риск возможности обеспечить необходимое лечение для пациентов.