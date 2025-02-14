Правительство ограничило аптекам торговую наценку: цены снизят на 100 самых популярных лекарств

Кабинет Министров во исполнение решения СНБО одобрил ряд мер по снижению цен на лекарства и лекарственные средства. С 1 марта украинские производители снизят отпускные цены на 100 наиболее популярных лекарств на 30%.

Об этом 14 февраля заявил премьер -министр Украины Денис Шмигаль.

"Сегодня, также во исполнение решения СНБО, правительство одобряет другие меры по удешевлению лекарства. Прежде всего, запускаем ряд регуляций для обеспечения прозрачного ценообразования и надлежащей конкуренции", — сказал он.

Какие меры предусмотрело правительство?

По словам Шмыгаля, будет действовать ограничение максимальной торговой наценки для аптек на уровне не более 35% для безрецептурных препаратов, а также установлена регрессивная шкала для рецептурных. Поставщики смогут прибавлять не более 8% к оптовой цене в зависимости от стоимости препарата.

Кроме того, будет усилен контроль за наличием лекарственных средств в больницах. Пациенты будут получать лекарства в больницах бесплатно. "Укрпочта" будет бесплатно доставлять лекарства по всей стране. Также правительством предусмотрено расширение программы "Доступні ліки". Для этого в бюджете заложено более 6 млрд. грн. Уже с июля все аптеки будут обязаны заключить договор по НСЗУ и отпускать препараты по этой программе.

Заявление Зеленского по поводу цен на лекарства

5 февраля президент Владимир Зеленский заявил о необходимости конкретных решений для большей доступности цен на лекарства для украинцев в аптеках. В случае отсутствия таковых он пообещал кадровые решения.

" То, что делают с ценами некоторые аптечные сети, абсолютно недопустимо. И это ответственность правительства, конкретно – министра здравоохранения, Антимонопольного комитета... Я провел с ними совещание, и я устал ждать соответствующих предложений", - подчеркнул президент.

На этой неделе Зеленский анонсировал, что с 1 марта лекарства подешевеют на 30% .

В то же время бизнес предупреждает о дестабилизации на фармацевтическом рынке, связанной с принятием данного проекта закона №11493, что радикально изменяет регулирование фармацевтического рынка. В ЕБА отмечают, что нормы документа не только идут в разрез с курсом по внедрению европейских практик, а также несут существенную угрозу стабильному функционированию фармацевтического рынка и, как результат, ставят под существенный риск возможности обеспечить необходимое лечение для пациентов.