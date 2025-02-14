Уряд обмежив аптекам торговельну націнку: ціни знизять на 100 найпопулярніших ліків

Кабінет Міністрів на виконання рішення РНБО схвалив низку заходів для зниження цін на ліки і лікарські засоби. З 1 березня українські виробники зменшать відпускні ціни на 100 найбільш популярних ліків на 30%.

Про це 14 лютого заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Сьогодні, також на виконання рішення РНБО, уряд схвалює інші заходи для здешевлення ліків. Передусім, запускаємо низку регуляцій для забезпечення прозорого ціноутворення та належної конкуренції", — сказав він.

Які заходи передбачив уряд?

За словами Шмигаля, буде діяти обмеження максимальної торговельної націнки для аптек на рівні не більше 35% для безрецептурних препаратів, а також встановлено регресивну шкалу для рецептурних. Постачальники зможуть додавати не більше 8% до гуртової ціни залежно від вартості препарату.

Крім того, буде посилено контроль за наявністю лікарських засобів у лікарнях. Пацієнти отримуватимуть ліки в лікарнях безоплатно. "Укрпошта" безкоштовно доставлятиме ліки по всій країні. Також урядом передбачено розширення програми "Доступні ліки". Для цього в бюджеті закладено понад 6 млрд грн. Вже з липня всі аптеки будуть зобов’язані укласти договір з НСЗУ і відпускати препарати за цією програмою.

Заява Зеленського щодо цін на ліки

5 лютого президент Володимир Зеленський заявив про необхідність конкретних рішень для більшої доступності цін на ліки для українців в аптеках. У разі відсутності таких він пообіцяв кадрові рішення.

"Те, що роблять із цінами деякі аптечні мережі, абсолютно неприпустимо. І це відповідальність уряду, конкретно – міністра охорони здоров’я, Антимонопольного комітету... Я провів із ними нараду, і я втомився чекати відповідних пропозицій", — наголосив президент.

Цього тижня Зеленський анонсував, що з 1 березня ліки подешевшають на 30%.

Водночас бізнес попереджає про дестабілізацію на фармацевтичному ринку, пов’язану з ухваленням даного проєкту закону №11493, що радикально змінює регулювання фармацевтичного ринку. В ЄБА наголошують, що норми документа не лише йдуть в розріз із курсом на впровадження європейських практик та містять суттєву загрозу стабільному функціонуванню фармацевтичного ринку і, як результат, ставлять під істотний ризик можливості забезпечити необхідне лікування для пацієнтів.