Снижение стоимости лекарств: Рада поддержал законопроект в первом чтении

Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона №9383, предусматривающий отмену продления срока действия патентов на лекарственные средства во время войны. Этот закон является одной из мер по снижению цен на лекарства.

Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.

Соответствующее решение поддержали 232 народных депутата.

Проект закона № 9383 по изменениям в патентном праве входит в перечень мер, предусмотренных решением СНБО для снижения цен на лекарства.

О ценах на лекарства и изменениях в законодательстве

Весной 2022 года парламент принял ряд изменений в законодательство, чтобы упростить работу государственных структур и бизнеса в условиях войны.

В частности, Верховная Рада утвердила закон №2174-IX, предусматривающий продление всех имущественных прав до отмены военного положения. В условиях первых месяцев войны, когда у предпринимателей не было возможности обращаться в государственные учреждения для продления патентов, такое решение было обоснованным, отмечает Радуцкий.

Закон продлил действие патентов, срок которых должен был истечь, если бы не было введено военное положение. В настоящее время продолженные патенты затрудняют выход на рынок конкурентов, запуск производства препаратов-генериков и, как следствие, снижение цен на лекарства.

Поскольку доступ к государственным структурам на большей части территории теперь свободен, возникает необходимость пересмотреть это решение.

Радуцкий подчеркнул, что результатом ряда встреч с представителями ассоциаций производителей лекарств стали изменения в патентном праве, закрепленные в законопроекте №9383.

Основным изменением является отмена действия закона №2174-IX. Кроме того, согласно решению СНБО от 12 февраля этот законопроект должен быть вынесен на рассмотрение парламента как один из механизмов снижения цен на лекарства.

О ценах на лекарства

Напомним, что с 1 марта цены на 100 самых популярных украинских лекарств снизятся 30%. Это стало возможным благодаря декларации, подписанной украинскими фармацевтическими производителями.

В списке есть препараты от кашля и простудных заболеваний, антигистаминные, противовоспалительные и противоревматические средства, витамины и микроэлементы, лекарства против давления, противоязвенные средства, успокаивающие глазные капли, назальные спреи и т.д.

С подробным перечнем можно ознакомиться по ссылке. Цены снизятся с 1 марта 2025 года.

В то же время бизнес предупреждает о дестабилизации на фармацевтическом рынке, связанной с принятием данного проекта закона №11493, радикально изменяющего регулирование фармацевтического рынка.