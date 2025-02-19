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Производители договорились. Полный список лекарств, которые подешевеют на 30% с 1 марта

лекарство
Минздрав назвал 100 подешевеющих препаратов. Фото: Depositphotos

С 1 марта цены на 100 самых популярных украинских лекарств снизятся на 30%. Это стало возможным благодаря декларации, подписанной украинскими фармацевтическими производителями.

Об этом сообщает Минздрав.

Указывается, что в сотню наиболее востребованных вошли лекарства от таких производителей:

  • "Дарница" — 20 позиций;
  • "Фармак" – 17 позиций;
  • Киевский витаминный завод — 22 позиции;
  • "Кусум Фарм" — 5 позиций;
  • "Юрия-Фарм" — 6 позиций;
  • "Артериум" – 8 позиций;
  • "Виола" — 2 позиции;
  • Борщаговский химико-фармацевтический завод — 3 позиции;
  • "ИнтерХим" – 10 позиций.

В списке есть препараты от кашля и простудных заболеваний, антигистаминные, противовоспалительные и противоревматические средства, витамины и микроэлементы, лекарства против давления, противоязвенные средства, успокаивающие глазные капли, назальные спреи и т.д.

Среди лекарств, цены на которые будут снижены, "Корвалол", "Корвалмент", "Парацетамол", "Цитрамон", "Ибупрофен", "Валидол", "Фармазолин", перекись водорода, "Гидазепам", "Фармадол", "Декасан", "Нафтизин" и другие.

С подробным перечнем можно ознакомиться по ссылке. Цены снизятся с 1 марта 2025 года.

Фото 2 — Производители договорились. Полный список лекарств, которые подешевеют на 30% с 1 марта
Фото 3 — Производители договорились. Полный список лекарств, которые подешевеют на 30% с 1 марта
Фото 4 — Производители договорились. Полный список лекарств, которые подешевеют на 30% с 1 марта

Снижение цен на лекарства

5 февраля 2025 г. президент Владимир Зеленский заявил о необходимости конкретных решений для большей доступности цен на лекарства для украинцев в аптеках. В случае отсутствия таковых он пообещал кадровые решения. Также он анонсировал, что с 1 марта лекарства подешевеют на 30% .

12 февраля президент ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины "О дополнительных мерах по обеспечению доступности лекарственных средств для украинцев". Соответствующий указ №82/2025 обнародован на сайте Офиса президента.

В то же время бизнес предупреждает о дестабилизации на фармацевтическом рынке, связанной с принятием данного проекта закона   №11493, что радикально изменяет регулирование фармацевтического рынка.   В ЕБА отмечают, что нормы документа не только идут в разрез с курсом по внедрению европейских практик и содержат существенную угрозу стабильному функционированию фармацевтического рынка и, как результат, ставят под существенный риск возможности обеспечить необходимое лечение для пациентов.

Автор:
Татьяна Бессараб