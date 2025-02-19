Виробники домовилися. Повний список ліків, які подешевшають на 30% з 1 березня

З 1 березня ціни на 100 найпопулярніших українських ліків знизяться на 30%. Це стало можливим завдяки декларації, яку підписали українські фармацевтичні виробники.

Про це повідомляє МОЗ.

Вказується, що до сотні найбільш затребуваних увійшли ліки від таких виробників:

"Київський вітамінний завод" - 22 позиції;

"Дарниця" - 20 позицій;

"Фармак" - 17 позицій;

"ІнтерХім" - 10 позицій;

"Артеріум" - 8 позицій;

"Юрія-Фарм" - 6 позицій;

"Кусум Фарм" - 5 позицій;

Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод - 3 позиції;

"Віола" - 2 позиції.

У списку є препарати від кашлю та застудних захворювань, антигістамінні, протизапальні та протиревматичні засоби, вітаміни та мікроелементи, ліки проти тиску, противиразкові засоби, заспокійливі, очні краплі, назальні спреї тощо.

Серед ліків, ціни на які будуть знижені, "Корвалол", "Корвалмент", "Парацетамол", "Цитрамон", "Ібупрофен", "Валідол", "Фармазолін", перекис водню, "Гідазепам", "Фармадол", "Декасан", "Нафтизин", "Магнікум-Антистрес", "Новірин", "Німід" та інші.

З детальним переліком можна ознайомитися за посиланням. Ціни будуть знижені з 1 березня 2025 року.

Зниження цін на ліки

5 лютого 2025 року президент Володимир Зеленський заявив про необхідність конкретних рішень для більшої доступності цін на ліки для українців в аптеках. У разі відсутності таких він пообіцяв кадрові рішення. Також він анонсував, що з 1 березня ліки подешевшають на 30%.

12 лютого президент увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України "Про додаткові заходи щодо забезпечення доступності лікарських засобів для українців". Відповідний указ №82/2025 оприлюднено на сайті Офісу президента.

Водночас бізнес попереджає про дестабілізацію на фармацевтичному ринку, пов’язану з ухваленням даного проєкту закону №11493, що радикально змінює регулювання фармацевтичного ринку. В ЄБА наголошують, що норми документа не лише йдуть в розріз із курсом на впровадження європейських практик та містять суттєву загрозу стабільному функціонуванню фармацевтичного ринку і, як результат, ставлять під істотний ризик можливості забезпечити необхідне лікування для пацієнтів.