Аптеки получили более 163 тыс. грн штрафов: где больше жалоб по завышенным ценам на лекарства

Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей (Госпродпотребслужба) провела 776 проверок в аптечных заведениях по всей стране.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По результатам выявленных нарушений к недобросовестным субъектам хозяйствования применены административно-хозяйственные санкции на общую сумму 1,8 миллиона гривен. Кроме того, на должностных лиц наложены административные штрафы на сумму 163,7 тысяч гривен .

Также Госпродпотребслужба выдала 78 предписаний с требованием устранить нарушения в сфере ценообразования на лекарственные средства и привести стоимость препаратов в соответствие с законодательством.

Всего в ведомство поступило 1239 обращений от граждан по поводу случаев продажи лекарств по завышенным ценам.

Больше всего жалоб зафиксировано от жителей Днепропетровской, Харьковской, Полтавской, Ивано-Франковской, Львовской, Хмельницкой, Черкасской областей и города Киева.

Снижение цен на лекарства

С начала апреля украинцы смогут покупать лекарства по более низким ценам. В среднем речь идет о 222 препаратах, а средний размер скидки составит 17%. Первый этап понижения цен на лекарства стартовал 1 марта.

12 февраля Совет Нацбезопасности и обороны на заседании принял решение по ценам на лекарства для их удешевления. Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО "О дополнительных мерах по обеспечению доступности лекарственных средств для украинцев".