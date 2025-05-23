Єдиний реєстр цін на лікарські засоби запрацює вже в червні - МОЗ

У червні Міністерство охорони здоров’я планує завершити формування Національного каталогу цін на лікарські засоби — цифрового реєстру, який має стати основою для прозорого ціноутворення в аптеках і при державних закупівлях. Наразі в базі вже понад 400 позицій, а остаточну версію обіцяють оприлюднити в липні.

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Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на інтерв’ю заступника міністра Едема Адаманова.

Єдиний реєстр цін на медикаменти

Адаманов повідомив, що МОЗ активно працює над створенням Національного каталогу цін на лікарські засоби, який має стати ефективним інструментом прозорого ціноутворення у фармацевтичному секторі. Наразі каталог уже містить близько 400 позицій, а повне його формування заплановано на червень, з подальшим оприлюдненням у липні.

Метою каталогу є забезпечення прозорості та об’єктивності вартості медикаментів для всіх учасників ринку: пацієнтів, медичних працівників, аптек та постачальників. У реєстрі буде вказано референтні ціни, які використовуватимуться як орієнтир під час державних закупівель і для формування роздрібних націнок.

Застосування зовнішнього реферування, що передбачає порівняння цін із сусідніми країнами, дозволить краще контролювати адекватність вартості лікарських засобів. Це, за словами МОЗ, дасть можливість громадянам перевіряти, чи відповідає ціна в аптеці ринковим стандартам.

Зниження цін на ліки

З початку квітня українці мають купувати ліки за нижчими цінами. У середньому йдеться про 222 препарати, а середній розмір знижки складе 17%. Перший етап зниження цін на ліки стартував 1 березня.

12 лютого Рада Нацбезпеки та оборони на засіданні ухвалила рішення щодо цін на ліки для їх здешевлення. Президент України Володимир Зеленський увів в дію рішення РНБО "Про додаткові заходи щодо забезпечення доступності лікарських засобів для українців".

Крім цього, Верховна Рада України прийняла у другому читанні зміни до Закону України "Про лікарські засоби», положення якого передбачають запровадження обов’язкового реферування цін на всі лікарські засоби та створення Національного каталогу цін. Каталог цін стане головним орієнтиром для визначення вартості ліків, що допоможе уникнути штучних націнок та зробить закупівлі більш прозорими.