Дефіцит у 40%: у Раді вимагають додаткове фінансування на закупівлю ліків

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, що передбачає виділення додаткових коштів із Резервного фонду державного бюджету на централізовані закупівлі лікарських засобів. Ініціатива з’явилася на тлі значного недофінансування.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення голови комітету з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайла Радуцького.

За даними Міністерства охорони здоров’я, нинішній обсяг фінансування покриває лише близько 60% від загальної потреби в ліках.

Загальна потреба на 2025 рік оцінюється у 19,8 млрд грн, тоді як у бюджеті передбачено лише 11,8 млрд грн. Таким чином, не вистачає понад 8,6 млрд грн, які депутати пропонують додатково виділити. Законопроєкт вже підтримали понад 50 народних депутатів, зокрема члени профільного парламентського комітету.

У МОЗ застерігають, що без додаткового фінансування держава не зможе повністю забезпечити лікування пацієнтів із тяжкими захворюваннями — онкологією, туберкульозом, ВІЛ-інфекцією, вірусними гепатитами та орфанними хворобами.

Особливої актуальності набуває ситуація через розширення неонатального скринінгу новонароджених, який збільшує кількість виявлених випадків і потребу в дороговартісних ліках.

Крім того, очікується скорочення міжнародного фінансування програм з виявлення та лікування ВІЛ та туберкульозу, що потребує додаткової уваги з боку держави.

Незважаючи на рекордне фінансування медичної галузі у 2025 році — понад 217 млрд грн, з яких 175,5 млрд спрямовано на програму медичних гарантій, — забезпечення доступу до ліків залишається вразливим напрямом.

У парламенті наголошують на готовності до діалогу з Міністерством фінансів щодо пошуку реальних джерел фінансування, навіть в умовах обмежених бюджетних ресурсів через повномасштабну війну.

Додамо, уряд ухвалив рішення про масштабне розширення програми державної реімбурсації "Доступні ліки". Вже з серпня 2025 року до переліку програми буде додано низку нових препаратів для лікування серцево-судинних і цереброваскулярних захворювань.