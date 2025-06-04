Зеленський підписав закон, який дозволить знизити ціни на ліки

Президент України підписав Закон №4454-X про запровадження в українське законодавство "правила Болар". Це дозволить знизити вартість медичних препаратів.

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Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на сайт Верховної Ради.

Зауважимо, парламент підтримав цей закон 15 травня.

Передбачається, що реєстрацію ліків можна буде здійснювати вже на наступний день після закінчення дії патенту на оригінальний препарат. Це дозволить посилити конкуренцію між виробниками ліків-генериків та знизити ціни на медикаменти для пацієнтів.

Що таке "правило Болар"?

"Правило Болар" дозволяє виробникам генеричних препаратів (аналогів оригінальних ліків) починати підготовку до їхнього запуску ще до завершення дії патенту на оригінальний препарат.

Йдеться про можливість заздалегідь проводити дослідження, подавати документи на реєстрацію та виготовляти ліки — щоб вони з'являлись в аптеках вже наступного дня після завершення патенту. Це означає, що пацієнти зможуть отримати потрібні ліки швидше та за нижчою ціною.

Таке правило давно діє в багатьох європейських країн, зокрема в Швейцарії, Великої Британії, Франції, Італії, Польщі, Німеччини та низки інших, але в Україні досі не працювало через юридичні прогалини. Новий закон усуває ці бар’єри.

Що це означає для пацієнтів?

Ліки-аналоги (генерики) з’являтимуться на ринку швидше.

Конкуренція між виробниками зросте, а ціни зменшаться.

Пацієнти швидше отримуватимуть препарати, зокрема безоплатно — у межах Програми медичних гарантій.

Нагадаємо, виробники медпрепаратів проігнорували двомісячну заборону на маркетингові договори між аптеками та виробниками, не знизивши ціни на ліки, що не увійшли до так званих топ-100.