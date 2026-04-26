Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,94

+0,05

EUR

51,38

--0,12

Готівковий курс:

USD

43,90

43,79

EUR

51,70

51,50

ТОП 50 СЕО

Лідери українського
бізнесу
Вільна енергія 2.0

Вільна 
енергія 2.0
AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Промислова інфляція в Україні прискорилася до 36,6%: найбільше подорожчала енергетика

Промислова інфляція в Україні прискорилася / Freepik

Темпи зростання цін у промисловому секторі України продовжують суттєво прискорюватися. У березні 2026 року промислова інфляція сягнула 36,6% у річному вимірі, тоді як у лютому вона була нижчою. За місяць (березень до лютого) ціни виробників зросли на 2,3%.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані Державної служби статистики.

Найбільший вплив на загальну динаміку продовжує чинити енергетичний сектор. Постачання електроенергії, газу та пари за рік подорожчало на 75,8%, що фактично стало ключовим драйвером промислової інфляції.

Такий стрибок пояснюється як наслідками енергетичних ризиків, так і загальним підвищенням витрат у системі виробництва та постачання.

Додатковий ціновий тиск формується і в переробній промисловості. Виробництво комп’ютерної та електронної продукції подорожчало на 27,7%, електрообладнання — на 17,4%, а кокс і нафтопродукти додали 20,9% у річному вимірі.

У харчовому сегменті зростання також залишається помітним: виробництво продуктів харчування збільшило ціни на 13,5%, зокрема хліб і борошняні вироби — на 12,6%.

У помісячній динаміці найбільший внесок у зростання цін у березні зробила добувна промисловість. Розробка кар’єрів і видобуток корисних копалин подорожчали на 4,8% порівняно з лютим.

Загалом статистика фіксує збереження високого інфляційного тиску в промисловості, який формує додаткові витрати для бізнесу та може поступово транслюватися у споживчі ціни.

В НБУ зазначили, що інфляція в Україні у березні 2026 року прискорилася до 7,9% у річному вимірі, а в місячному — ціни зросли на 1,7%. Фактичні показники як загальної, так і базової інфляції перевищили прогноз регулятора, оприлюднений у січневому інфляційному звіті.

Автор:
Тетяна Гойденко