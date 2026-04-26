Промислова інфляція в Україні прискорилася до 36,6%: найбільше подорожчала енергетика

Темпи зростання цін у промисловому секторі України продовжують суттєво прискорюватися. У березні 2026 року промислова інфляція сягнула 36,6% у річному вимірі, тоді як у лютому вона була нижчою. За місяць (березень до лютого) ціни виробників зросли на 2,3%.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані Державної служби статистики.

Найбільший вплив на загальну динаміку продовжує чинити енергетичний сектор. Постачання електроенергії, газу та пари за рік подорожчало на 75,8%, що фактично стало ключовим драйвером промислової інфляції.

Такий стрибок пояснюється як наслідками енергетичних ризиків, так і загальним підвищенням витрат у системі виробництва та постачання.

Додатковий ціновий тиск формується і в переробній промисловості. Виробництво комп’ютерної та електронної продукції подорожчало на 27,7%, електрообладнання — на 17,4%, а кокс і нафтопродукти додали 20,9% у річному вимірі.

У харчовому сегменті зростання також залишається помітним: виробництво продуктів харчування збільшило ціни на 13,5%, зокрема хліб і борошняні вироби — на 12,6%.

У помісячній динаміці найбільший внесок у зростання цін у березні зробила добувна промисловість. Розробка кар’єрів і видобуток корисних копалин подорожчали на 4,8% порівняно з лютим.

Загалом статистика фіксує збереження високого інфляційного тиску в промисловості, який формує додаткові витрати для бізнесу та може поступово транслюватися у споживчі ціни.

В НБУ зазначили, що інфляція в Україні у березні 2026 року прискорилася до 7,9% у річному вимірі, а в місячному — ціни зросли на 1,7%. Фактичні показники як загальної, так і базової інфляції перевищили прогноз регулятора, оприлюднений у січневому інфляційному звіті.