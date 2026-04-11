НБУ пояснив, чому інфляція в Україні прискорилася у березні

Інфляція в Україні у березні 2026 року прискорилася до 7,9% у річному вимірі, а в місячному — ціни зросли на 1,7%. Фактичні показники як загальної, так і базової інфляції перевищили прогноз регулятора, оприлюднений у січневому інфляційному звіті.

Основним чинником відхилення стало різке подорожчання пального на тлі війни на Близькому Сході та зростання світових цін на нафту, що також вплинуло на вартість транспортних послуг.

Річні темпи зростання цін на пальне прискорилися до 23,4%, відображаючи подорожчання нафтопродуктів і газу.

Водночас зростання адміністративно регульованих цін сповільнилося до 8,6% у річному вимірі, хоча цей показник залишився дещо вищим за очікування. Основний внесок у відхилення зробило підвищення вартості проїзду в різних видах транспорту через зростання цін на пальне.

Зростання цін на сирі продукти харчування також уповільнилося — до 8,4% у річному вимірі. Подешевшання окремих позицій, зокрема овочів борщового набору, пояснюється активним розпродажем запасів на тлі теплої погоди. Темпи зростання цін на м’ясо знижувалися завдяки збільшенню імпортної пропозиції, тоді як гречка дорожчала швидше через слабкий урожай.

Базова інфляція зросла до 7,1% у річному вимірі. Зокрема, подорожчання оброблених продуктів харчування прискорилося до 10% через зростання цін на сировину та енергоносії. Соняшникова олія дорожчала на тлі дефіциту сировини та високих світових цін, а риба і морепродукти — через подорожчання імпорту.

Інфляція у сфері послуг прискорилася до 12,8%. Це зумовлено підвищенням тарифів на мобільний зв’язок, а також зростанням витрат бізнесу на електроенергію, що вплинуло на ціни в сегментах громадського харчування, розваг і побутових послуг. Подорожчання пального також спричинило зростання вартості транспортних послуг, включаючи таксі та вантажні перевезення.

Водночас ціни на непродовольчі товари знизилися на 0,5% у річному вимірі.

У Національному банку зазначають, що інфляція загалом залишається помірною, однак перевищує попередню прогнозну траєкторію через посилення тиску з боку витрат бізнесу. Оновлений макроекономічний прогноз регулятор оприлюднить наприкінці квітня, а детальні оцінки — у травневому інфляційному звіті.

Раніше в НБУ зазначали, що зростання цін на паливо на тлі подій на Близькому Сході може додати до інфляції в Україні у 2026 році від 0,5 до 1 відсоткового пункту, а вторинні ефекти здатні збільшити цей вплив ще на 1–2 в.п.